Beim FC Waldbrunn endet eine Ära

Unter den beiden Spielertrainern stieg die erste Mannschaft des Vereins in die Verbandsliga auf und konnte seitdem Jahr für Jahr den Verbleib in der zweithöchsten Spielklasse Hessens wahren. Letzte Saison errang das Team sogar die "Herbstmeisterschaft" der Verbandsliga Mitte und spielte lange um den Aufstieg in die Hessenliga mit. Mehr war insgesamt neuneinhalb Jahre lang als Spielertrainer im Verein tätig und Moritz seit viereinhalb Jahren. "Der gesamte Verein bedankt sich bereits jetzt für das langjährige und außerordentliche Engagement beider Spielertrainer und wünscht ihnen viel Erfolg für die Zukunft", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Abgelöst wird das Duo zur kommenden Saison von einem erfahrenen Trainer aus der Region: Torsten Kierdorf. Der 44-jährige Oberzeuzheimer, der bereits als Aktiver unter anderem bei den Sportfreunden Eisbachtal und der damaligen Spvgg. Hadamar spielte, trainierte zuletzt äußerst erfolgreich zuerst die zweite Mannschaft des SV Rot-Weiß Hadamar in der Gruppenliga und anschließend die erste Mannschaft in der Hessenliga. "Der DFB-Elite-Jugend-Lizenzinhaber freut sich auf eine reizvolle Aufgabe mit vielen Eigengewächsen und jungen Spielern aus der Region und ist motiviert, die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgänger fortzusetzen", teilte der Pressebeauftragte Fabian Höhn mit.