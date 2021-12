„Bestes Saisonspiel“, doch VfB Ginsheim verliert 1:2

„Fix und fertig“ nach dem 4:3 gegen Friedberg: RWW-Trainer Artur Lemm. (Foto: Uwe Krämer)

DIETKIRCHEN/FRIEDBERG - Unterschiedlicher könnte die Stimmung der beiden hiesigen Fußball-Hessenligisten nach dem vorletzten Vorrundenspieltag kaum sein. Der SV Rot-Weiß Walldorf schob sich mit einem 4:3-Sieg bei Türk Gücü Friedberg auf den fünften Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Aufstiegsrunde bedeuten würde. Der VfB Ginsheim indes verlor 1:2 beim TuS Dietkirchen, einem direkten Konkurrenten in Abstiegskampf, eigentlich gleich neun Punkte. Denn schon beim Anpfiff war klar, dass der SC Waldgirmes (1:0 gegen Zeilsheim) die Aufstiegsrunden-Qualifikation sicher hat, der VfB somit ohne die gegen den SCW gewonnenen sechs Punkte in die Abstiegsrunde geht.

Gerade mal 25 Sekunden waren auf dem Dietkirchener Kunstrasenplatz gespielt, als der VfB Ginsheim zurücklag. Aus sechs Metern köpfte Steffen Moritz in hohem Bogen gegen die Laufrichtung von Gästetorhüter David Staegemann an den Innenpfosten. Erst hinter der Torlinie, so befand der Schiedsrichterassistent, bekam der Keeper den Ball zu fassen.

Letztlich unterlag der Tabellenletzte mit 1:2 (1:2) Toren. Eine Niederlage, die den überlegenen Blau-Weißen nie und nimmer hätte passieren dürfen. Sie vergaben eine Vielzahl an Großchancen, scheiterten immer wieder am überragenden Torhüter Max Gotthardt sowie dreimal an Pfosten oder Latte. Ob eines Chancenverhältnisses von 20:3 aus Ginsheimer Sicht sei diese Niederlage „brutal schwer zu akzeptieren“, sagte Trainer Matthias Güldener: „Das war unser bestes Saisonspiel.“

Aber mehr als das Ausgleichstor von Christian Makana nach Ecke von Daniel Thur (13.) schaffte der VfB nicht. Kurz davor, bei einem 20-Meter-Schuss Makanas, hatte Gotthardt den Ball aus dem Torwinkel gekratzt (12.). Thur hatte Pech mit einem Pfostentreffer, den Abpraller flipperte Matthias Manneck zurück aufs Tor, wo der auf der Linie postierte Robin Böcher rettete (22.). Fast unwirklich wirkte es ob der Ginsheimer Dominanz, dass die Dietkirchener mit einer fußballerischen Banalität – der Formel „Ecke – Kopfball – Verlängerung – Abstauber – Tor“ – die erneute Führung schafften (28.). Dennis Leukel war der Torschütze.

Weitere VfB-Topchancen vergaben Maximilian Kissel aus nächster Tornähe nach einer Ecke (44.) und nach Pass von Mensah, als der Innenverteidiger den Pfosten traf (52.). Ein Rettungsversuch von Dietkirchens Nils Bergs nach einer Thur-Flanke landete fast im eigenen Tor. Aber dort stand ja ein Teufelskerl mit Prachtreflexen (85.). Jener Max Gotthardt vereitelte auch eine Chance von Makana. Im Nachschuss traf dann der eingewechselte Denis Oriana – und zwar die Unterkante der Latte (88.).

VfB Ginsheim: Staegemann – Mensah (74. Latifi), Fosuhene (69. Oriana), Akoto, Baljak, Kissel, Redl, Manneck, Makana, Thur, Jakubovic (63. Volk).

Tore: 1:0 Moritz (1.), 1:1 Makana (13.), 2:1 Leukel (28.); Schiedsrichter: Schandry (Königstein). Zuschauer: 150.

Nervenaufreibend geriet auch der 4:3 (1:0)-Sieg des SV Rot-Weiß Walldorf bei Türk Gücü Friedberg. „Ich bin fix und fertig“, sagte Interimstrainer Artur Lemm denn auch. Dabei schien das Spiel nach 66 Minuten, als die Gäste mit 3:0 führten, doch so gut wie entschieden. Der RWW-Coach hatte die Mannschaft darauf vorbereitet, dass es auf dem engen Friedberger Kunstrasenplatz zu vielen Zweikämpfen kommen würde. Vorausschauend und handlungsschnell mussten die Walldorfer sein: „Das haben wir echt gut gemacht“, lobte Lemm. Auch das Führungstor von Simon Geisler nach Vorlage von Nico Struwe kam dabei heraus (38.). Dass die nach der Pause notgedrungen offensiveren Friedberger der RWW-Elf mehr Spielraum geben mussten, kam den Gästen gelegen. „Wir haben diese Räume gut genutzt“, sagte Lemm, „und hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen“.

Laurin Vogt trifft zweimal

Aber über die beiden Treffer von Laurin Vogt zum 0:3 (55., 66.) freuten sich die Rot-Weißen wohl zu sehr. Unkonzentriertheit schlich sich ein. Mit zwei Toren binnen einer Minute schaffte Türk Gücü den Anschluss. „Dann war natürlich Hektik im Spiel“, so Lemm. Doch ein herrlicher 20-Meter-Freistoß von Julian Ludwig in den Torwinkel zum 2:4 (74.) sorgte für die Entscheidung, oder? Von wegen. In der Schlussminute schlugen die Friedberger ein drittes Mal zu, da Daniel Henrich den Ball aus 20 Metern in den Winkel vollierte. Im folgenden Friedberger Sturmlauf behielten die Rot-Weißen aber die Nerven.

Rot-Weiß Walldorf: Darmstädter – Herberg, Ludwig, Struwe (86. Konaté-Lueken), Kunert (75. Schneider), Vogt, Thomasberger, Matheisen, Borger, Dogan, Geisler (84. Deumlich).

Tore: 0:1 Geisler (38.), 0:2, 0:3 Vogt (55., 66.), 1:3 Michel (68./Foulelfmeter), 2:3 Henrich (69.), 2:4 Ludwig (74.), 3:4 Henrich (90.); Schiedsrichter: Losinski (Immenhausen). Zuschauer: 100.