Blecker und Schraut wieder vereint

Niklas Blecker (l.), hier im Duell mit Zubair Din vom RSV Weyer II, wechselt von der SG Villmar/Arfurt/Aumenau zur TSG Oberbrechen. Foto: Rüdiger Konrad

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Villmar/Brechen (bk). Auf Kosten der SG Villmar/Arfurt/Aumenau ist es der TSG Oberbrechen gelungen, sich in der überlangen Winterpause personell noch einmal zu verstärken. So verliert der Fußball-A-Ligist mit Niklas Blecker einen erfahrenen Spieler an den Tabellenführer der Kreisoberliga.

Der 27-jährige Villmarer trifft bei der TSG mit seinem neuen Spielertrainer Alexander Schraut auf einen alten Bekannten, mit dem er bereits in der Schülermannschaft des Weilburger Gymnasiums Philippinum zusammenspielte und 2008 bis zum Bundesfinale im Schulwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" nach Berlin vordringen konnte. "Nik ist ein intelligenter Spieler, der das gesamte Team nicht nur mit seiner Erfahrung und seinem starken Ehrgeiz auf dem Platz, sondern auch menschlich bereichern wird. Dazu kenne ich ihn schon sehr lange und weiß, dass man sich immer auf ihn verlassen kann. Er brodelt, so wie alle Jungs, nur so vor Motivation und ist heiß auf das, was kommt", freut sich Alexander Schraut auf die Neuerwerbung.

Der bei der SG häufig als Innenverteidiger gesetzte Abwehrrecke sehe seine Stärken nicht nur in der Defensive und fühle sich durchaus in der Lage, auch die Offensive der TSG weiter zu verstärken. "Auf welcher Position Niklas letztendlich spielen wird, wird die bisher leider noch nicht terminierte Vorbereitung zeigen", schreibt Pressewart Sascha Lanzel in seiner Mitteilung. Darin heißt es weiter: "Die TSG Oberbrechen freut sich sehr, mit Niklas Blecker einen weiteren Spieler gefunden zu haben, der mit seiner Erfahrung, seiner Art und seinem Charakter perfekt in unser junges Team passt."