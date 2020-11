„Brauchen eine Aufbruchstimmung“

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Auch einen Tag nach der „Schmach von Sevilla“ diskutierte das Fußballvolk in den sozialen Medien leidenschaftlich über die Zukunft der Nationalmannschaft, einst Deutschlands liebstes Kind. Der Tenor auf der Facebookseite der Tageblatt-Sportredaktion, „Fußball im Kreis Limburg-Weilburg“, war eindeutig: Joachim Löw muss weg, Jeromé Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels müssen zurückkehren. Aus der Vielzahl der Kommentare haben wir einige ausgewählt.

Marcel Zocha (Probbach): Sicherlich wäre ein neuer Impuls keine schlechte Variante. Grundsätzlich wäre Jogi aber der richtige Trainer, denn er ist einer der besten und hat uns schließlich auch 2014 zum WM-Titel geführt. Es fehlen tatsächlich Spielertypen wie Müller, Boateng und Hummels, die auf und neben dem Platz die jungen Wilden, die auch gut sind, führen können. Aber dafür muss Jogi über seinen Schatten springen. Schafft er das nicht, wird es kritisch und dann wird er auch nicht haltbar sein.

Robin Eisinger (Elz): Ich habe mich am Dienstag dabei erwischt, mich über jedes Gegentor zu freuen. Löw ist untragbar. Ich erkenne kein System, keine Philosophie und keinen Plan bei der Kadernominierung. Aktuell muss man doch nur einen deutschen Pass und einen Profivertrag besitzen, um vor Hummels, Boateng oder Müller nominiert zu werden. Ich kenne keine Nationalmannschaft aus der Top 10, die aus so vielen Ersatzspielern besteht. Unfassbar, wie man diesen Mann mit einem so langfristigen Vertrag ausstatten konnte. Seit 2016 ging die Leistungskurve stark nach unten. Was rauchen die in Frankfurt, dass sie alles durch die rosarote Brille sehen?

Robin Kleiber (Wolfenhausen): Ich finde es gut, dass Löw einige erfahrene Spieler schont. Dennoch: Dieser Trainer ist mittlerweile untragbar geworden. Deutschland ist ein demokratisches Land, aber der deutsche Fußball ist eine reine Oligarchie geworden. Der gesamte obere DFB stinkt. Es muss sich etwas ändern, denn so findet die Nationalmannschaft keine Akzeptanz in der Bevölkerung.

Tom Leon Langer (Hirschhausen): Die Nationalelf besteht eigentlich immer zum großen Teil aus dem FC Bayern. Ist nun mal so. Wieso also die besten Spieler Deutschlands aussortieren? Verjüngung schön und gut. Aber ich werde lieber mit Ü30-Spielern Europameister, als mit U25-Spielern nach der Vorrunde heimzufahren. Wieso spielen Spieler, die im eigenen Verein nicht mal das Wasser tragen dürfen? Bis auf vier, fünf Spieler würde ich die Mannschaft vom Dienstag komplett austauschen. Und beim Trainer würde ich anfangen.

Lukas Jeck (Hasselbach/Ts.): Viel schlimmer als die Niederlage und der schlechte Fußball, den wir seit Jahren spielen, sind die dummen Ausreden und das Runterspielen des Ganzen. Der Löw ist nur noch Trainer, weil Herr Bierhoff genau weiß, dass er mitgeht ,wenn Löw rausgeschmissen wird. Ich verstehe auch den Umbruch nicht. Eine Nationalmannschaft muss keine Spieler entwickeln, das muss in Vereinen und U-Nationalmannschaften passieren. Der Vertrag von Tuchel in Paris läuft im Sommer aus. EM verkacken und dann Trainerwechsel, bitte!

Jörg-Peter Heil (Runkel): Was spricht denn noch für Löw? Er macht einen absolut verbrauchten Eindruck. Seine Philosophie von Fußball hat sich überholt, das Spiel ist in der frühen Guardiola-Zeit stehen geblieben. Er musste gezwungen werden, von Ballbesitzspiel auf schnelles Umschalten zu ändern. Man merkt aber, dass er da nicht dahinter steht oder es nicht vermitteln kann. Vielleicht liegt es auch am Spielermaterial, aber da ist es nun einmal wie bei jedem Verein, man muss halt sehen, was man hat und die Taktik danach ausrichten. Dies macht er aber nicht. Und wenn ich ihn mir gestern im Interview angucke, der macht alles, aber brennt nicht mehr und kann mit seinen Ansagen keinen mehr richtig motivieren, geschweige denn mitreißen. Nach der gewonnenen WM hätte er aufhören müssen. Wenn man dann noch zweimal scheitert und immer noch nicht merkt, dass man fehl am Platz ist, sollte es ihm jemand sagen.

Harald Höhnel (Edelsberg): 2014 hat die Nationalmannschaft noch aus Führungsspielern und Stammspielern der Bundesligisten bestanden. Heute kommen die Führungsspieler und die besten Spieler der Bundesliga-Teams aus dem Ausland. Und selbst sogenannte Führungsspieler wie Kroos oder Gündogan sind in ihren Vereinen nicht immer gesetzt. Deutschland hat nun mal keine Stars mehr, die sich für die Nationalmannschaft reinhängen. Und das wird leider auch von den Bundesliga-Vereinen durch die Einkaufspolitik noch unterstützt. Da kann auch ein Nationaltrainer wenig ändern. Aber wie sagt man so oft: Die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt. Sah auch so aus. Oder die Spieler können es wirklich nicht besser.

Heinz-Jürgen Deuster (Odersbach): Solange das Leistungsprinzip nicht mehr gilt, wird das nicht besser. Der Sieg gegen die Ukraine war ja auch schon knapp. Die besten müssen spielen, nicht die, die den Trainern in den Kram passen. Und dieser Verjüngungswahnsinn, Reus, der noch gar nichts geleistet hat, weil meist verletzt, bleibt dabei, obwohl auch schon 30, während andere zu alt sind.

Florian Betz (Hirschhausen): Man sollte um die älteren Spieler eine neue Mannschaft aufbauen. Bedeutet, Leute wie Boateng, Hummels oder Müller müssen zur Nationalmannschaft, weil sie die Leistung einfach bringen und uns alleine schon von ihrer Erfahrung weiterbringen werden. Man stelle sich vor, Spanien würde Ramos nicht mehr nominieren, weil er 34 ist. Ich denke auch, dass es nötig ist, den Trainer zu wechseln, obwohl ich ein Feind davon bin, alles dem Trainer anzukreiden. Aber in den letzten beiden Jahren ist neben dem Sportlichen zwischen den Fans und dem DFB auch viel kaputt gegangen. Es wird eine Aufbruchsstimmung benötigt. Ein Jupp Heynckes-Typ ist gut, der eine große Erfahrung mitbringt und vorerst das Ruder übernimmt. Über lange Zeit muss man schauen, wer es machen könnte und wer auf dem Markt ist.

David Hänsel (Elz): Löw und Bierhoff gehören weg. Eigentlich sollte alles zum Wohle der Mannschaft geschehen, aber das kann ein Herr Löw nicht mit seinem Ego vereinbaren. Genau so wenig kann er zurückrudern und die ausgebooteten Spieler wieder ins Team berufen. Ein Kroos ist schon lange kein Führungsspieler mehr und müsste ebenfalls seinen Hut nehmen. Er ist zum Mitläufer geworden. Wir verfügen über gute Spieler wie Goretzka, Sané und Werner und ein paar richtig talentierte Jungs. Ein Tah, ein Brand genügen hingegen nicht dem Nationalmannschaftsanspruch, sind nicht umsonst in ihren Bundesliga-Mannschaften auch nur Bankdrücker. Schweinsteiger wäre für mich als Nachfolger der beste Kandidat. Er verfügt über großen Fußballsachverstand und ist eine Identifikationsfigur. Das einzige, was ihm fehlt, ist der Trainerschein. Aber das sollte das kleinste Problem sein. Fest steht für mich: Löw und Bierhoff haben keine Zukunft mehr. Bleiben sie im Amt, wird die Euro so enden, wie die letzte WM – mit einem Aus in der Vorrunde.

