Bundesliga-Debüt von Jan-Luca Rumpf für den SC Paderborn endet mit Niederlage

In der Serie "Auf dem Weg zum Profi!?" stellte das Tageblatt 2013 rund 25 Nachwuchskicker aus dem Limburg-Weilburg vor, die in der Jugendabteilung eines Proficlubs spielten. Aus diesem Kreis hat es bis dato nur Jan-Luca Rumpf bis in die Bundesliga geschafft. Foto: André Bethke