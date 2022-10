C-Liga: Erste Niederlage fällt deutlich aus

Viel los war bei den Spielen der C-Liga. Foto: Manuel Kapp

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat sich das Spitzenquartett keine Blöße gegeben. So punkteten der SV Anadolu Limburg II, der TuS Linter II, die FSG Wirbelau/Schupbach/

Heckholzhausen II und die SG Weilmünster/Laubuseschbach II dreifach.

In der Gruppe 2 fügte die SG Hirschhausen/Bermbach dem SV Mengerskirchen II die erste Niederlage zu - und diese fiel deutlich aus. Neben dem siegreichen Spitzenreiter ist auch der TSV Steeden, der den Werschauer SV bezwang, weiterhin noch ungeschlagen. Die SG Ahlbach/Oberweyer II bekam die drei Punkte vom FC Rojkurd Merenberg-Allendorf II kampflos geschenkt.

C-Liga, Gruppe 1

SV Erbach II - SG Weilmünster/Laubuseschbach II 0:4 (0:2): Von Beginn an bestimmte Weilmünster/Laubuseschbach das Geschehen und ließ Ball und Gegner gekonnt laufen. Erbach lief zumeist hinterher, gab sich aber nie auf. Dennoch war die Begegnung spätestens nach dem 0:3 kurz nach der Pause entschieden. - Tore: 0:1 Niklas Metzler (14.), 0:2 Finn Abel (27.), 0:3 Niklas Metzler (53.), 0:4 Janis Keller (73.).

FSG Bad Camberg/Dombach II - TuS Linter II 1:2 (1:0): Gegen den klaren Favoriten aus Linter zeigte Bad Camberg/Dombach eine ansprechende Leistung und hielt das Geschehen bis zum Ende offen. Dennoch reichte es für das punktlose Schlusslicht nicht zu den ersten Zählern, da die Gäste die Partie im zweiten Abschnitt zu ihren Gunsten drehten. - Tore: 1:0 Yannik Lindt (24.), 1:1 Waldemar Herber (52.), 1:2 Omid Barati (70.).

TuS Lindenholzhausen II - FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II 2:4 (1:0): Lindenholzhausen machte den favorisierten Kontrahenten das Leben eine Halbzeit lang schwer und führte sogar. Mit drei Treffern innerhalb von neun Minuten sicherte sich Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen aber noch den Auswärtssieg, auch wenn es nach dem Anschlusstreffer nochmal für 20 Minuten spannend war. - Tore: 1:0 Colin Sehr (34.), 1:1 Eladio Cori (48.), 1:2 Joshua Jung (50.), 1:3 Dennis Ax (57.), 2:3 Jonas Rompel (59.), 2:4 Mike Gruber (79.).

VfL Eschhofen II - SG Villmar/

Arfurt/Aumenau II 1:3 (0:3): Im ersten Durchgang funktionierte bei Eschhofen quasi nichts. Villmar/Arfurt/Aumenau war Herr der Lage und führte mit 3:0. Nach der Pause wurden die Gastgeber zwar stärker, der erste Saisonsieg der Gäste war aber nicht mehr zu verhindern. - Tore: 0:1 Jan Streb (29.), 0:2 Christian Sprenger (31.), 0:3 Christian Sprenger (45.), 1:3 Dennis Quandt (64.).

SG Niedertiefenbach/Dehrn II - SV Anadolu Limburg II 1:3 (1:1): Gegen den Spitzenreiter dominierte Niedertiefenbach/Dehrn die Anfangsphase und ging bereits früh durch eine "Bogenlampe" in Führung. Nach dem Ausgleich verlief das Geschehen weitgehend ausgeglichen mit einigen guten Torchancen auf beiden Seiten. Mit einem späten Doppelschlag entschied Anadolu die Partie zu seinen Gunsten. - Tore: 1:0 Tim Graulich (3.), 1:1 Mesut Yaman (28.), 1:2 Talha Can (85.), 1:3 Furkan Kaya (90.).

C-Liga, Gruppe 2

SG Hirschhausen/Bermbach - SV Mengerskirchen II 5:0 (2:0): Im Duell zweier bisher noch ungeschlagener Teams nahm Hirschhausen/Bermbach das Heft sofort in die Hand und lag bereits nach zwölf Minuten mit 2:0 in Führung. Spätestens nach dem 3:0 im zweiten Durchgang war die Partie endgültig entschieden. Die Heimelf ließ noch zwei weitere Treffer folgen. Mengerskirchen versuchte zwar auch einiges, blieb aber in der Offensive glücklos. - Tore: 1:0 Tom Leon Langer (1.), 2:0 Robin Kramer (12.), 3:0 Tom Leon Langer (56.), 4:0 Marc André Langer (75.), 5:0 Robin Kramer (90.).

TSV Steeden - Werschauer SV 3:2 (1:1): In einer interessanten und abwechslungsreichen Partie hatten beide Teams ihre starken Phasen. Werschau ging bereits früh in Führung. Steeden ließ sich davon aber nicht beirren und wendete das Blatt, obwohl die Mannschaft nach einer roten Karte kurz nach der Pause lange Zeit in Unterzahl spielen musste. - Tore: 0:1 Marlon Jäger (15.), 1:1 Ian Stephan (41.), 2:1 Cedric Unger (52.), 2:2 Maurice Wenta (72.), 3:2 Cedric Unger (90.).