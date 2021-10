2 min

C-Liga: Jonathan Meuser & Co. besiegen Topteam

In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga endete das Derby 3:3. In der Gruppe 2 gewann der SV Mengerskirchen II mit 4:0 gegen den SC Offheim II. Der TSV Steeden feierte den zweiten Sieg in Folge.

Von mkp