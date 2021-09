C-Liga: Kirmessieg und starke Spitzenreiter

Siegtorschütze Dany Gemeinder von der SG Winkels/Probbach/Dillhausen II jubelt mit Felix Wohlert, Melvin Schlicht, Marcel Neumann und Theodor Imherr an der Eckfahne. Foto: Carsten Dorth

LIMBURG-WEILBURG - In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II ihren ersten Saisonsieg gefeiert und das passend zur Heckholzhäuser Kirmes. Im Derby gegen die SG Dehrn/Niedertiefenbach II stand es am Ende 5:1. In der Gruppe 2 brachte die SG Winkels/Probbach/Dillhausen II der SG Hirschhausen/Bermbach beim 2:1-Sieg die erste Saisonniederlage bei und führt weiter ungeschlagen die Tabelle an. Keinen Sieger gab es in der Partie zwischen dem Weilburger FV und dem SV Mengerskirchen II, die 2:2 endete.

C-Liga, Gruppe 1

SV Erbach II - TuS Lindenholzhausen II 4:0 (2:0): Erbach hatte die Partie weitgehend im Griff und ließ Lindenholzhausen nur selten zur Entfaltung kommen. - Tore: 1:0 Jan Bermbach (15.), 2:0 Hermann Braun (40.), 3:0 Jasper Blick (70.), 4:0 Jan Bermbach (76.).

VfL Eschhofen II - SG Weilmünster/Laubuseschbach II 2:2 (2:0): Zunächst standen die Weichen auf Heimsieg. Weilmünster/Laubuseschbach gab sich aber nicht auf und zeigte eine gute Moral. - Tore: 1:0 Sergei Vogt (23.), 2:0 Jonas Fleissner (26.), 2:1 Jonas Schliffer (73.), 2:2 Sören Kramp (82.).

FC Rojkurd Limburg-Weilburg - WGB Weilburg II 5:1 (3:0): Rojkurd dominierte das Geschehen von Beginn an und ließ Weilburg nur selten zur Entfaltung kommen. - Tore: 1:0 Okan Ekinci (7.), 2:0 Ali Hassan (20.), 3:0 Ali Hassan (40.), 3:1 (54.), 4:1 Ali Hassan (65.), 5:1 Kassim Nyange (82.).

FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II - SG Niedertiefenbach/Dehrn II 5:1 (3:0): "Ein völlig verdienter Kirmessieg für unsere Mannschaft. Endlich haben wir unsere Torchancen mal nutzen können", freute sich FSG-Berichterstatter Lars Henning über den Erfolg in einem fairen Derby. - Tore: 1:0 Sascha Berge (10.), 2:0 Dennis Ax (22.), 3:0 Nico Reitz (27.), 4:0 Sascha Berge (61.), 5:0 Joshua Jung (62.), 5:1 Yasin Cinar (80.).

C-Liga, Gruppe 2

SG Winkels/Probbach/Dillhausen II - SG Hirschhausen/Bermbach 2:1 (1:0): Die Westerwälder erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen bereits früh in Führung. In der Folge wurden die Gäste stärker und glichen verdient aus. Die Gastgeber trafen aber noch zum etwas glücklichen Sieg. - Tore: 1:0 Theodor Imherr (6.), 1:1 Marc André Langer (75.), 2:1 Dany Gemeinder (81.).

TuS Frickhofen II - TuS Dietkirchen III 3:1 (2:0): Frickhofen agierte zielstrebiger. Dietkirchen spielte gut mit, vergab aber viele gute Torchancen. - Tore: 1:0 Melik Gültekin (10.), 2:0 Melik Gültekin (38.), 3:0 Kadri Imeri (64.), 3:1 Ben Bunnemann (73., Eigentor).

SV Thalheim II - VfR 19 Limburg 2:3 (2:1): In einer abwechslungsreichen Partie hatte Limburg am Ende den längeren Atem und nahm die Zähler mit nach Hause. - Tore: 0:1 Leon Dutine (27.), 1:1 Daniel Weser (38.), 2:1 Nico Winkler (45.), 2:2 Mousa Alenawi (54.), 2:3 Luca Russotto (84., Foulelfmeter).

Weilburger FV - SV Mengerskirchen II 2:2 (0:0): Mengerskirchen war spielerisch besser, während Weilburg zweikampfstark dagegen hielt. "Ein leistungsgerechtes Remis", bilanzierte FV-Berichterstatter Sascha Schmidt, der die Leistung von Schiedsrichter Dieter Benack lobte. - Tore: 0:1 Jonas Schermoly (67.), 1:1 Tobias Bender (72.), 2:1 Ron Platen (80.), 2:2 Niklas Malzon (94.).

Werschauer SV - SC Offheim II 2:2 (0:1): Beide Teams hatten einige Torchancen, so dass die Punkteteilung laut SV-Trainer Oktay Türkoglu in Ordnung ging. - Tore: 0:1 Kevin Jung (16.), 1:1 Denis Türkoglu (61., Handelfmeter), 1:2 Kevin Jung (74.), 2:2 Tobias Brühl (90.).