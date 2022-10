3 min

C-Liga: Schützenfeste und enttäuschter Spitzenreiter

In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga ist der in Merenberg siegreiche SV Anadolu Limburg II auf Platz eins gesprungen. In der Gruppe 2 kam Tabellenführer SG Hirschhausen/Bermbach...

Von Redaktion