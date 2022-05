3 min

C-Liga: Und wieder geben zwei Teams auf

In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga haben die TuS Lindenholzhausen II und der OSV Limburg II Kantersiege eingefahren. Enger, aber ebenfalls torreich, ging es in Dehrn zu. In der Gruppe 2 gewannen die beiden Topteams ihre Partien.

Von mkp