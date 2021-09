C-Ligen: Jubel nach spätem Siegtreffer

Tom Leon Langer gewann mit der SG Hirschhausen/Bermbach mit 2:1 gegen den TSV Steeden. Foto: André Bethke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga hat der FC Rojkurd Limburg-Weilburg (5:0 bei der SG Niedertiefenbach/Dehrn II) im vierten Spiel den vierten Sieg eingefahren und bleibt makellos an der Tabellenspitze. In der Gruppe 2 schoss Luca Kramm die SG Hirschhausen/Bermbach gegen den TSV Steeden spät zum 2:1-Sieg. Der Weilburger FV unterlag beim TuS Staffel mit 0:6. Der SV Thalheim II gab die Partie beim SC Offheim II aus personellen Gründen kampflos ab.

C-Liga, Gruppe 1

TuS Obertiefenbach II - VfL Eschhofen II 1:5 (0:2): Eschhofen war über weite Strecken überlegen, während Obertiefenbach überwiegend mit Defensivarbeit beschäftigt war. Mit dem 0:3 war die Partie entschieden. - Tore: 0:1 Dennis Quandt (21.), 0:2 Dennis Quandt (24.), 0:3 Sergei Vogt (47.), 0:4 Niklas Merfels (60.), 0:5 Sergei Vogt (81.), 1:5 Gunnar Richter (85.).

SG Niedertiefenbach/Dehrn II - FC Rojkurd Limburg-Weilburg 0:5 (0:2): Mit einem ganz frühen und einem späten Treffer sorgte Rojkurd für eine beruhigende Pausenführung. Das Team hatte ein Chancenplus. Dies setzte sich auch im zweiten Abschnitt fort. Hier legten die Gäste noch drei Tore nach. - Tore: 0:1 Okan Ekinci (1.), 0:2 Okan Ekinci (45.), 0:3 Okan Ekinci (67.), 0:4 Farhad Suleyman (82.), 0:5 Yasin Butut (87.).

OSV Limburg II - TuS Drommershausen II 10:0 (5:0): Die gut aufgestellte OSV-Reserve hätte deutlich höher gewinnen können, stellte das Toreschießen gegen ersatzgeschwächte Drommershäuser aber nach gut 70 Minuten ein. - Tore: 1:0 Kaan Öczelik (1.), 2:0 Kaan Öczelik (17.), 3:0 Cihad Kaya (20.), 4:0 Fatih Calgan (28.), 5:0 Fatih Calgan (39.), 6:0 Yusuf Simsek (46.), 7:0 Ümmet Erdogan (62.), 8:0 Evgeni Mitev (65.), 9:0 Kaan Öczelik (71.), 10:0 Cihad Kaya (92.).

C-Liga, Gruppe 2

SG Winkels/Probbach/Dillhausen II - TuS Dietkirchen III 2:3 (2:2): Die erste Halbzeit verlief weitgehend ausgeglichen. Im zweiten Durchgang hatte Dietkirchen ein klares Chancenplus und nahm folgerichtig die drei Punkte mit. - Tore: 0:1 Lukas Schmitt (30.), 1:1 Benedikt Abel (40.), 1:2 Christopher Rommelsheim (43.), 2:2 Yannik Dorth (45.), 2:3 Louis Zabel (67.).

SV Mengerskirchen II - Werschauer SV 4:1 (1:1): Nach dem frühen Rückstand übernahm Mengerskirchen die Initiative und drehte die Partie. - Tore: 0:1 Felix Kuschmann (5.), 1:1 Jonas Schermoly (25.), 2:1 Lukas Jusmann (55.), 3:1 Jonatan Meuer (77.), 4:1 Jonatan Meuer (79.).

TuS Staffel - Weilburger FV 6:0 (3:0): In einer fairen Partie dominierte Staffel das Geschehen von Beginn an und hatte viele gute Torchancen. "Weilburg war chancenlos. Wir hätten doppelt so viele Tore schießen können", meinte TuS-Berichterstatter Detlef Trillken. - Tore: 1:0 Eduard Stephan (9.), 2:0 Bünyamin Yilmaz (11.), 3:0 Eduard Stephan (39.), 4:0 Duc Nam Mai (84.), 5:0 Eduard Stephan (87.), 6:0 Melih Bekir Tosun (89.).

SG Hirschhausen/Bermbach - TSV Steeden 2:1 (1:0): Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile, verpassten es aber, den Sack frühzeitig zuzumachen. So glich Steeden spät aus. Hirschhausen/Bermbach hatte aber noch eine Antwort parat. "Ein verdienter Sieg für uns", sagte SG-Berichterstatter Carsten Kramm. - Tore: 1:0 Florian Betz (45.), 1:1 Tim Kunath (88.), 2:1 Luca Kramm (89.).

VfR 19 Limburg - TuS Frickhofen II 1:4 (1:2): Frickhofen gelang ein Start nach Maß und hatte insgesamt etwas mehr von der Partie. - Tore: 0:1 Stefan Schmidt (1.), 1:1 Stephan Lohse (15.), 1:2 Melik Gültekin (35.), 1:3 Ervant Jragazpanian (75.), 1:4 Ervant Jragazpanian (85.).