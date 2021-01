Celine Rumpf: Als Fußballerin auf Island

Celine Rumpf spielte bis zur C-Jugend bei den Jungs der SG Heringen/Mensfelden, zeitgleich auch bei den Mädchen des VfR Limburg 07, später beim 1. FFC Runkel. Es folgte ein Wechsel zum SC 07 Bad Neuenahr in die U17-Bundesliga. In dieser Zeit besuchte sie für eineinhalb Jahre das DFB-Internat Calvarienberg. Zur Saison 2013/14 schloss sich Celine Rumpf dem 1. FFC Frankfurt an und kickte mit der zweiten Mannschaft in der zweiten Liga. In der Spielzeit 2015/16 gehörte sie dem Bundesliga-Kader an. Nach dem Abitur an der Tilemannschule erhielt die 2016 dank eines Sport-Stipendiums die Möglichkeit, an der University of Louisiana at Lafayette Studium und Fußball zu kombinieren. Zum Frühjahrssemester 2018 wechselte Celine Rumpf an die University of West Florida in Pensacola. In den Sommern 2017, 2018 und 2019 zählte sie außerhalb des College Footballs zum Aufgebot des Pensacola FC, der in der Women's Professional Soccer League spielt. Ihr größter Erfolg in den USA war dabei der Gewinn der National Championship, der Meisterschaft in Nordamerika. 2020 ging es für Celine Rumpf nach Island, wo sie mit dem Keflavík FC in die erste Liga aufgestiegen ist. Im Februar geht es für sie wieder zurück auf die Insel.