Corona stoppt Fußballerinnen

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Die Pandemie hat nun auch den Frauenfußball im Kreis Limburg-Weilburg erreicht. So mussten in der Kreisoberliga die Lokalduelle SG Merenberg/Obertiefenbach gegen TuS Kubach und RSV Würges gegen VfR 07 Limburg in Zusammenhang mit Corona abgesagt werden. Nicht davon betroffen war der 1.FFC Runkel, der nach dem Einzug ins Kreispokalfinale auch in der Meisterschaftsrunde erfolgreich war – und das gleich mit beiden Mannschaften.

Kreispokal

VfR 07 Limburg – 1.FFC Runkel 0:8 (0:4): Runkel wollte seiner Favoritenrolle von Beginn an gerecht werden und übernahm sofort die Initiative. Der klassentiefere Kreisoberligist kam kaum aus der eigenen Hälfte raus und versuchte, die Runkeler Offensive in Schach zu halten. Dies gelang den Hausherrinnen zunächst ganz gut, denn der FFC tat sich schwer, in der vielbeinigen Abwehr Lücken zu finden. Mit zunehmender Spieldauer machte der Gruppenligist aber immer mehr Druck und kam zu einigen Torchancen, doch die Abschlüsse waren zu unplatziert. Für den überfälligen Führungstreffer sorgte in der 19. Minute Aline Kasteleiner mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel. Larissa Schmidt legte nur wenig später nach einer schönen Kombination zum 0:2 nach (23.). Runkel spielte die Angriffe nun besser zu Ende und so erhöhte Franziska Falk mit einem platzierten Schuss ins linke Eck auf 0:3 (34.). Kurz vor der Pause wurde Amnore Loshaj im Strafraum unsanft von den Beinen geholt, den fälligen Elfmeter verwandelte wiederum Schmidt souverän zum 0:4 (41.). Runkel verzeichnete in der ersten Halbzeit noch drei Lattentreffer und hätte höher führen müssen, doch so ging es mit dem 0:4 in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang dasselbe Bild: Runkel drängte die Limburgerinnen in die Defensive und erspielte sich weitere Torchancen, die Franziska Falk (55.) und Luisa Bettini (61.) nutzten, um auf 0:6 zu erhöhen. Der FFC nahm nun etwas das Tempo raus, sodass auch Limburg Akzente in der Offensive setzte, ohne jedoch Runkels Torfrau Saskia Glaab vor ernsthafte Probleme zu stellen. In der Schlussphase erhöhten Kasteleiner (72.) und Falk (79.) noch auf 0:8. Somit steht Runkel im Pokalfinale am Samstag, 3. Oktober, gegen die SG Oberbrechen/Selters.

„Der Limburger Torfrau Antonia Brühl, die sich kurz vor Schluss ohne gegnerische Einwirkung bei einer Abwehraktion verletzte, wünschen wir gute Besserung“, dachte FFC-Berichterstatterin Elisa Anders auch an die VfR-Keeperin.

Gruppenliga

1.FFC Runkel – SSV Hattenheim 3:0 (2:0): Das kalte Herbstwetter passte zum Spiel: Wenige gute Momente, viel Kampf und Krampf und am Ende waren alle froh, dass es vorbei war. In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine unansehnliche Partie, die von vielen Fehlpässen und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war. Hattenheim beschränkte sich darauf, ausnahmslos jeden Ball lang nach vorne zu spielen und das gegnerische Spiel zu zerstören. Runkel bemühte sich um Spielkontrolle und Ordnung. Beides funktionierte nur bedingt, sodass eine Einzelaktion für das erste Tor herhalten musste. Larissa Schmidt traf mit einem sehenswerten Distanzschuss unter die Latte zum 1:0 für den FFC (24.). Nur wenige Minuten später das 2:0 nach einer Standardsituation: Eine Freistoßflanke von Andrea Schuster wurde auf den zweiten Pfosten auf Anna Scheib verlängert, die den Ball in die Mitte ablegte, wo Amnore Loshaj goldrichtig stand und zum 2:0 einschob (29.). Bitter für Runkel: die zu spät kommende Gästetorfrau foulte Loshaj bei dieser Aktion, sodass diese verletzt ausgewechselt werden musste.

Nach dem Seitenwechsel machte Runkel mit einem der wenigen gelungenen Spielzüge den Sack zu. Anna Scheib traf nach Vorarbeit von Schmidt mit einem platzierten Schuss ins Eck zum 3:0 (54.). Der anschließend einsetzende Dauerregen machte jede weitere Hoffnung auf ein schöneres Spiel zunichte und so dümpelte die Partie vor sich hin. Runkel tat nicht mehr als nötig, Hattenheim fehlten die Mittel. Am Ende stand nach dem erlösenden Schlusspfiff ein verdienter und ungefährdeter 3:0-Heimsieg, mit dem der FFC die Tabellenführung behauptet.

Kreisboberliga

1.FFC Runkel II – TSV Bleidenstadt II 3:2 (2:1): Die Partie startete für die Heimelf denkbar schlecht. Bereits nach neun Minuten führte ein Konter der Gäste zum 0:1. Die zweite Garnitur des FFC ließ sich von dem Rückstand aber nicht aus dem Konzept bringen und kam durch Luisa Bettini nach Vorlage von Vanessa Thomas zum Ausgleich (21.). Runkel blieb weiter am Drücker und investierte viel Laufarbeit, sodass die Führung folgerichtig war. Einen schön herausgespielten Spielzug über Anna Schmid und Vanessa Thomas schloss erneut Bettini zum 2:1 ab (34.).

Direkt nach der Pause war es wieder Luisa Bettini, die mit ihrem dritten Treffer für eine beruhigende 3:1-Führung sorgte (50.). Die Heimelf bot eine starke Leistung und überzeugte mit Kampfgeist und Einsatz, sodass Bleidenstadt nicht viele Torchancen herausspielte. Auch der verletzungsbedingte Wechsel von Torfrau Mara Schönbach, die von Feldspielerin Juliane Müller ersetzt werden musste, stecke die Heimelf gut weg. In der 75. Minute gelang den Gästen nur noch der Anschluss zum 3:2, sodass der FFC II seinen ersten Saisonsieg eintütete.