Dahlem kommt, Mansur geht

Dornburg (bk). Der FC Dorndorf vermeldet zwei Personalien. Während Fabio Dahlem von Dillkreis-Gruppenligist TSV Bicken die Westerwälder verstärkt, wechselt Sohail Mansur innerhalb der Gruppenliga Wiesbaden zum Kreisrivalen SV Hadamar II.

"Fabio ist ein super Offensivspieler, der weiß, wo das Tor steht. Also einer, den wir absolut gebrauchen können", freut sich Trainer Florian Hammel über den Neuzugang, der nach seiner Ausbildung bei den Sportfreunden Eisbachtal und der EGC Wirges im Seniorenbereich neben dem TSV Bicken auch für den SC Waldgirmes auf Torejagd ging und mit der TuS Koblenz in die Oberliga aufstieg. Den Weggang von Sohail Mansur kann er derweil verkraften. Der Offensivmann hatte aus beruflichen Gründen in dieser Saison kaum trainiert und auch keinen Einsatz verbucht. Für seinen neuen Trainer ist Mansur hingegen so etwas wie ein Wunschspieler: "Ich hatte Sohail damals schon als 17-Jährigen aus Eisbachtal zu uns in den Hessenliga-Kader geholt. Er bringt alles mit, was unser Spiel verkörpert und hat zudem einen Topblick für die Räume", sagt Heiko Weidenfeller.