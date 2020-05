Daniel Schmidt folgt auf Ilhan Toprak

Daniel Schmidt (l.) löst Ilhan Toprak als Trainer der zweiten Mannschaft der SG Oberlahn ab. Foto: Verein

Weilburg (red). Nach einer Saison bei seinem Heimatverein kehrt Daniel Schmidt wieder zur SG Oberlahn zurück. Der Drommershäuser tritt bei den Kombinierten die Nachfolge von Ilhan Toprak als Trainer der zweiten Mannschaft, für die Schmidt zuvor gekickt hatte, an.

Toprak, der die letzten beiden Runden das sportliche Sagen beim B-Ligisten hatte, stellt seinen Posten aus zeitlichen Gründen zur Verfügung. Der selbstständige Weilburger wird aber weiterhin als Spieler zur Verfügung stehen. Drei Spielzeiten, inklusive dem Aufstieg in die B-Liga, fungierte Daniel Schmidt als Führungsspieler und zuletzt auch als Kapitän der "Zwoten" ehe er zur Saison 2019/2020 zurück zum TuS Drommershausen wechselte, wo der Inhaber der C-Lizenz erste Erfahrungen als Jugendtrainer sammelte. "Wir bedanken uns bei Ilhan für seine Arbeit in den vergangenen beiden Jahre. Leider wird er die Saison nicht sportlich mit seinem Team beenden können, umso erfreulicher ist es, dass er uns als Spieler erhalten bleibt", so Spielausschussmitglied Fabio Sinick.