Das Duell der Unbesiegten

René Fiedler erwartet mit der SG Merenberg den SV Mengerskirchen zum Derby. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - Mit Remiskönig SG Taunus und Tabellenführer TuS Dietkirchen II treffen am neunten Spieltag der Fußball-Kreisoberliga die beiden noch unbesiegten Mannschaften aufeinander.

SC Offheim – SG Niedershausen/Obershausen: Die personelle Situation ist beim SC Offheim, anders als bei manchem Konkurrenten, bestens: „Wir sind weiterhin gut aufgestellt und erhoffen uns nach dem verdienten Sieg bei Limburg 07 auch am Sonntag Punkte“, blickt Spielausschussmitglied Andreas Kunz mit Optimismus auf das Aufeinandertreffen Achter gegen Vierter.

Die SG Niedershausen/Obershausen geht nach dem Ende der Negativserie mit vier sieglosen Spielen nach dem 3:1 gegen den SV Elz gestärkt in die Auswärtsaufgabe: „Die Rückkehr von Spielertrainer Kamil Heblik in die Startelf hat sich positiv auf unsere Struktur ausgewirkt. Wir dürfen nun nicht nachlassen, wollen wir in Kontakt zu den ersten drei Plätzen bleiben. Mit dem SC Offheim wartet nun ein Gegner, der uns nach dem Sieg gegen den VfR Limburg sicher mit breiter Brust empfängt“, ist sich Spielausschuss Nico Zimmermann sicher. Jan Zwitkowics, Jan Rathschlag, Aaron Jacobs und Patrick Störzel werden wohl fehlen, Robin Schaffarz dürfte wieder dabei sein. – Redaktionstipp: 2:1.

TuS Frickhofen – SG Ahlbach/ Oberweyer: Metin Kilic sieht sich bestätigt: „Ahlbach/Oberweyer hat eine gute Mannschaft mit erfahrenen Spielern, die in der Tabelle dort steht, wo sie auch hingehört. Das hatte ich vor dem Saisonstart bereits erwartet.“ Auf der anderen Seite sagt der Trainer des TuS Frickhofen: „Die Spielweise des Gegners liegt uns sehr gut, das haben die letzten Spiele auch belegt. Wir wollen natürlich gewinnen und nach dem Sieg in Niederbrechen weiter punkten.“

Dass sein Team als Dritter derzeit neun Plätze vor dem TuS Frickhofen liegt, will auf der Gegenseite Daniel Alves nicht überbewerten: „Da die Tabelle nach acht Spieltagen nicht aussagekräftig ist, sehen wir Frickhofen auch weiterhin als Titelkandidaten an.“ Mindestens einen Punkt will der Trainer der SG Ahlbach/Oberweyer aber auf jeden Fall mitnehmen. Mit Gökhan Sancak, Max Klingebiel, Bünyamin Yildirim, Mert Cetin und Nico Reitz beklagt der SG-Trainer etliche angeschlagene Spieler. Auch sein Einsatz ist fraglich. – Redaktionstipp: 1:1.

FC Waldbrunn II – TuS Waldernbach (in Hausen): Wieder lag der TuS Waldernbach in einer Partie in Führung, wieder – zum fünften Mal – verloren die Westerwälder noch mit einem Tor Unterschied. Und wieder konstatiert Trainer Florian Dempewolf: „Meine Jungs haben erneut einen guten Auftritt hingelegt.“ Durch eine, aus seiner Sicht, Fehlentscheidung des Schiedsrichters musste der Drittletzte eine Stunde in Unterzahl spielen. „Das hat Kraft gekostet. Am Ende ging uns die Luft aus. Wir hätten auch sechs Spiele gewinnen können, dann wären wir unter den ersten Drei. Ich bin überzeugt, dass bald auch die Ergebnisse stimmen“, macht Dempewolf vor dem Kellerduell beim noch sieglosen Schlusslicht sich und den Seinen Mut.

Das macht beim Tabellenletzten auch Cornelius Doll: „Trotz aller personellen Engpässe bin ich davon überzeugt, dass die Mannschaft alles in die Waagschale werfen wird, um im Derby zu punkten.“ Allerdings seien nach der für den FCW-Trainer verdienten Niederlage bei der SG Taunus die personellen Sorgen noch größer geworden. – Redaktionstipp: 2:2.

SG Merenberg – SV Mengerskirchen: Nach dem 2:1 bei der SG Oberlahn und dem Sprung auf Rang elf hat Stefan Simon durchgeatmet: „Mit diesem zweiten Sieg in Folge haben wir erstmal etwas Druck vom Kessel genommen. Doch nach dem Derby ist vor dem Derby und mit Mengerskirchen steht schon die nächste schwere Aufgabe vor der Tür, bei der wir natürlich wieder punkten wollen.“ Verzichten muss der Trainer der SG Merenberg im Lokalduell auf Markus Meuser, Andreas Elenschleger, Arnel Schmidt und Simon Gras. Keeper Lucas Limburger könnte wieder zurückkehren.

Der SV Mengerskirchen tritt schwer geschlagen zum Derby an. „Wir haben gegen eine starke Dietkirchener Mannschaft eine ganz schwache Leistung abgeliefert. Schwaches Defensivverhalten und harmlos im Spiel nach vorne, kaum ein Spieler brachte Normalform auf den Platz“, zieht Walter Gerhardt eine ernüchternde Bilanz. Doch das Spielausschussmitglied der Blau-Weißen ist sich sicher: „So wollen und werden wir uns am Sonntag in Merenberg nicht mehr präsentieren.“ – Redaktionstipp: 1:3.

SG Oberlahn – VfR 07 Limburg (Stadion Weilburg): Nach der ersten Niederlage gegen den SC Offheim übt sich Thomas Janke in Selbstkritik: „Da war für und nichts drin. Wir haben gegen einen an diesem Tag besseren Gegner verdient verloren. Symptomatisch war, dass wir uns von den vier Gegentreffern drei Tore selbst ins Nest gelegt haben.“ Der Trainer des VfR 07 Limburg macht damit aber auch einen Haken hinter den Auftritt und blickt nach vorne auf die Partie bei der nach dem unglücklichen 1:2 gegen die SG Merenberg auf Rang 14 abgerutschten SG Oberlahn: „Ich bin überzeugt, dass unsere Mannschaft die richtige Reaktion zeigt und wieder in die Erfolgsspur kommt.“ Personell erwartet Janke keine Änderungen. – Redaktionstipp: 1:3.

SG Winkels/Probbach/Dillhausen – SG Kirberg/Ohren: Nach dem ersten Saisonsieg in Thalheim ist Gero Lottermann „natürlich hochzufrieden. Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt und waren selbst überrascht, mit drei Toren Vorsprung in der Kabine zu sitzen. Letztlich war der Sieg hochverdient, obwohl wir am Ende ein wenig die Luft anhalten mussten.“ Weil der nächste Gegner hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben sei, sieht der Trainer der SG Winkels/Probbach/Dillhausen die SG Kirberg/Ohren unter Zugzwang: „Die müssen gegen uns gewinnen, um nicht frühzeitig die Saison abhaken zu müssen. Der Druck liegt also bei den Gästen. Wir wollen den Schwung mitnehmen und die nächsten Punkte einfahren, zumal es bei uns auch endlich mal mit dem Toreschießen geklappt hat.“ Nachdem Blum und Imherr zuletzt ausgefallen sind, nun aber wieder an Bord sind, fehlen bei den Westerwäldern neben den Langzeitverletzten Demmer, Knaak, Klein und Wagner noch März und Stückrath.

Druck sieht auf der Gegenseite Ingo Butzbach auch beim Gegner: „Die brauchen genau wie wir dringend die Punkte. Von daher erwarten wir ein zerfahrenes Spiel mit viel Kampf. Wenn wir unsere vielen Möglichkeiten auch einmal nutzen würden, haben wir gute Chancen etwas mitzunehmen. Es ist echt schade, dass unsere Mannschaft zwar gut spielt, sich aber am Ende nicht belohnt.“ Personell rechnet das Spielausschussmitglied nicht mit Veränderungen.– Redaktionstipp: 1:1.

SV Thalheim – TSG Oberbrechen: Mentalität ist der TSG Oberbrechen wirklich nicht abzusprechen. Das weiß auch Alexander Schraut: „Bereits zum vierten Mal haben wir gegen einen kompakt stehenden Gegner einen Rückstand gedreht“, blickt der Trainer auf das 3:2 gegen den TuS Waldernbach: „Trotz mehrerer Ausfälle haben wir ein ordentliches Spiel gezeigt, allerdings mit halbherziger Chancenverwertung. Die hohe Belastung macht sich wohl aktuell in der Konzentration und damit der Konsequenz im Abschluss deutlich bemerkbar, was wir uns wiederholt ankreiden müssen.“ Den aktuellen Platz zwei bezeichnet Schraut als „vorher undenkbar, aber verdient“. Dass sein Team nun sogar die Tabellenführung übernehmen kann, „ist für meine Spieler Anreiz genug für das nächste Spiel. Fakt ist aber, Thalheim wird uns nichts schenken. Wir müssen alles investieren, um zu punkten“. Was vor allem auch für die noch immer sieglosen und auf den vorletzten Rang abgerutschten Hausherren gilt. – Redaktionstipp: 1:3.

SG Taunus – TuS Dietkirchen II (in Eisenbach): Dass am neunten Spieltag beide Kontrahenten – die SG Taunus bei allerdings sechs Remis – noch unbesiegt sind, ist eine der größten Überraschungen im bisherigen Saisonverlauf. Beide Mannschaften verfügen über eine treffsichere Offensive, der Spitzenreiter aus Dietkirchen zudem bei drei Gegentoren über eine exzellente Abwehr. Dieser Umstand könnte das Duell entscheiden. – Redaktionstipp: 1:2.

FCA Niederbrechen – SG Weinbachtal: „Meine Jungs haben eine super Mentalität“, lobt Florian Betz seine Mannschaft, die sich trotz Rückstand und aller personeller Sorgen am Donnerstag mit 2:1 gegen die SG Kirberg/Ohren durchgesetzt hat: „Das war ein Sieg des Willens!“ Das Auswärtsspiel beim sieben Plätze schlechteren Tabellendreizehnten geht der SG-Trainer mit Respekt an: „Für uns sind die Spiele in Niederbrechen immer unangenehm. Der große Platz wird meine Mannschaft vor allem taktisch fordern. Wir müssen einen sauberen Ball spielen und uns gut verschieben. Gerne würden wir etwas Zählbares mitnehmen.“ Der Kader bleibt unverändert. – Redaktionstipp: 2:2.

A-Liga: Weil die SG Weilmünster/Laubuseschbach pausiert, wird entweder die SG Nord (gegen VfL Eschhofen) oder die SG Heringen/Mensfelden (gegen SV Hadamar III) die Spitze übernehmen. In der unteren Tabellenhälfte wollen der TuS Drommershausen (gegen TuS Obertiefenbach) und die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach (bei SV Erbach) den Anschluss ans Mittelfeld nicht verlieren. Im Oberlahnduell ist die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen favorisiert gegen die SG Villmar/Arfurt/Aumenau.

Außerdem: FC Dorndorf II – TuS Lindenholzhausen, SG Selters II – FSG Dauborn/Neesbach (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga: In Gruppe 1 dürfte die Verfolgermeute vergeblich auf einen Ausrutscher des verlustpunktfreien Tabellenführers SV Wilsenroth (gegen SC Dombach) warten. Der ist in Gruppe 2 schon wahrscheinlicher, denn Ligaprimus FC Waldbrunn III erwartet den drittplatzierten TuS Waldernbach II zum Topspiel.

Außerdem: Gruppe 1: SC Ennerich – TuS Löhnberg (So., 15 Uhr), FC Rubin – TuS Linter, SG Niedertiefenbach/Dehrn – FSV Würges, WGB Weilburg – SG Hangenmeilingen/ Niederzeuzheim, OSV Limburg – SV Wolfenhausen, Zaza Weilburg – SV Bad Camberg, SV Wilsenroth – SC Dombach (alle So., 15.30 Uhr); Gruppe 1: SG Heringen/Mensfelden II – TSG Oberbrechen II, FCA Niederbrechen II – SG Weinbachtal II, SG Taunus II – SG Villmar/Arfurt/Aumenau II, FC Waldbrunn III – TuS Waldernbach II, SG Oberlahn II – VfR 07 Limburg II, SG Nord II – SG Niedershausen/Obershausen II, SG Merenberg II – FSG Dauborn/Neesbach II (alle So., 13 Uhr).

C-Liga: In Gruppe 1 kann der OSV Limburg II (gegen TuS Lindenholzhausen II) mit dann zwei Partien mehr bis auf zwei Zähler an den spielfreien Tabellenführer SG Weilmünster/Laubuseschbach herankommen. In Gruppe 2 peilt der auf Rang eins liegende TuS Staffel (bei Werschauer SV) seinen sechsten Sieg im siebten Spiel an.

Außerdem: Gruppe 1: TuS Drommershausen II – TuS Obertiefenbach II, SV Erbach II – FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach II; Gruppe 2: VfR 19 Limburg – SV Mengerskirchen II (So., 15 Uhr), Weilburger FV – TSV Steeden (So., 17.45 Uhr).