Dennis Fritz setzt die Schlusspointe

Später Siegtorschütze für die SG Winkels/Probbach/Dillhausen: Dennis Fritz. Archivfoto: René Weiss

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - In den Wochenspielen der Fußball-A-Liga haben die SG Winkels/Probbach/Dillhausen und die TuS Lindenholzhausen gewonnen. In der Gruppenliga verlor der VfR 07 Limburg. Im Kreispokal setzte sich der RSV Weyer gegen den FC Rojkurd Merenberg-Allendorf durch.

Gruppenliga

TSG Wörsdorf - VfR 07 Limburg 5:2 (1:1): Die Partie nahm sofort an Fahrt auf. Limburg ging durch Markus Neugebauer in Führung (5.). Abdoulaye Toure glich wenig später aus (8.). Bis zur Pause hatten die Gäste ein leichtes Chancenübergewicht. Der Führungstreffer fiel aber erst nach der Pause, als Marco Weis per Strafstoß traf (53.). Wörsdorf erhöhte nun das Tempo und war das bessere Team. So drehten Marcel Czepecha (68.), Max Bell Bell (75.) sowie Abdoulaye Toure (82.) die Partie noch mit ihren Toren zugunsten der Heimelf.

Wörsdorf: Hollmann, Yilma, Bell Bell, Nikolic, Jalloh, Czepecha, Groß, Toure, Njie, Bajwa, Paulsen. (Hoffmann, Hamidi, Heller, Ay).

Limburg: Jung, Weis, Lumoneka, Meyer, M. Neugebauer, Nemirowitsch, Qurbani, Akbulut, Gering, Steul, S. Neugebauer. (Catovic, Malicha, König).

Schiedsrichter: Jeremy Smith (SV Walldorf) - Zuschauer: 120 - Tore: 0:1 Markus Neugebauer (5.), 1:1 Abdoulaye Toure (8.), 1:2 Marco Weis (53., Elfmeter), 2:2 Marcel Czepecha (68.), 3:2 Max Bell Bell (75.), 4:2 Abdoulaye Toure (82., Elfmeter), 5:2 Baldassar Nikolic (92., Elfmeter).

A-Liga

SG Winkels/Probbach/Dillhausen - VfL Eschhofen 4:3 (2:1): In einer spannenden und ausgeglichenen Partie suchten beide Teams ihr Heil in der Offensive. Den Rückstand durch Thomas Petry (25.) drehte die Heimelf durch Tore von Nicolai von Heynitz (39.) und Adrian Schäfer (45.). Kurz nach der Pause glich Marius Jung aus (55.). Turbulent wurde die Schlussphase: Zunächst traf Rafael Busch zum 3:2 (85.). Maurice Voss glich wieder aus (86.). Mit der letzten Aktion gelang Dennis Fritz noch der Siegtreffer für Winkels/Probbach/Dillhausen (93.). "Viel Jubel, große Erleichterung", freute sich SG-Berichterstatter Michael Beck, der Schiedsrichter Hubert Dickopf eine gute Leistung attestierte.

Winkels/Probbach/Dillhausen: Kaune, Schäfer, Volk, Busch, von Heynitz, Fritz, Stückrath, Scholz, Blum, Klein, Fischer. (Jung, Abel, Schlicht, Eckert, Scherer).

Eschhofen: Weil, Jung-König, Merfels, Müller, Thiruloganathan, Weyer, Jung, Petry, Voss, la Gioia, Stiller. (Kaiser, Groß, Hofmann).

Schiedsrichter: Hubert Dickopf (FC Waldbrunn) - Zuschauer: 60 - Tore: 0:1 Thomas Petry (25.), 1:1 Nicolai von Heynitz (39., Foulelfmeter), 2:1 Adrian Schäfer (45.), 2:2 Marius Jung (55.), 3:2 Rafael Busch (85.), 3:3 Maurice Voss (86.), 4:3 Dennis Fritz (93.).

TuS Lindenholzhausen - VfR 07 Limburg II 4:2 (1:1): Im Derby ging Lindenholzhausen bereits früh durch Julius Hain in Führung (4.). Wenig später glich Christopher Mabiala aus (16.). Nach der Pause sorgte die Heimelf mit einem Doppelschlag von Patric Lang (53.) und Niklas Rompel (55.) für eine Vorentscheidung. Limburg steckte aber nicht auf und kam durch Niclas Janke in die Partie zurück (67.). In der Nachspielzeit machte Philipp Wünsche den Heimsieg klar (92.). "Das war unsere stärkste Saisonleistung", freute sich TuS-Berichterstatter Uwe Bergmann.

Lindenholzhausen: Schmitt, L. Machoczek, J. Fachinger, Becker, Rompel, Jung, E. Fachinger, Rudolph, Lang, Hain, Celik. (F. Machoczek, Simonis, Otto, Wünsche).

Limburg II: Kom, Al Dohgma, Jammal, Forte, Qurbanzadah, Kuhlisch, Mabiala, Lumoneka, Janke, Mghebrishvili, Akbulut. (Khalil, Olangi, Melidis, Mieller, Seelbach).

Schiedsrichter: Andreas Schweinsberg (SV Fischbach) - Zuschauer: 100 - Tore: 1:0 Julius Hain (4.), 1:1 Christopher Mabiala (16.), 2:1 Patric Lang (53.), 3:1 Niklas Rompel (55.), 3:2 Niclas Janke (67.), 4:2 Philipp Wünsche (92.).

Kreispokal

RSV Weyer - FC Rojkurd Merenberg-Allendorf 4:1 (2:1): Weyer tat sich über die gesamte Spielzeit schwer. Dies lag am stark spielenden Rojkurd-Team, das nie aufgab und gut dagegen hielt. Erst mit dem 3:1 war die Begegnung quasi entschieden. "Hauptsache eine Runde weiter", weiß RSV-Pressewart Roger Barthelmes, was im Pokalwettbewerb zählt. - Tore: 1:0 Dennis Dietrich (24.), 2:0 Dennis Dietrich (25.), 2:1 Okan Ekinci (27.), 3:1 Manuel Ulm (72.), 4:1 Manuel Ulm (94.).