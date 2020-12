Der "ewige Antonio": Kreisligatrainer geht in 24. Saison

Antonio Noriega wohnt in Kölschhausen. Als Fußballer neben dem SVK auch für die SpVgg. Lemp und dem TSV Steindorf in der Kreisoberliga am Ball, blieb er als Coach und Spielertrainer eine lange Zeit dem SV Kölschhausen treu. Lediglich knapp zwei Jahre verbrachte er bei der SG Niederbiel, die er einst in die Kreisoberliga führte, ehe er in diesem Sommer zum SV Kölschhausen zurückkehrte. Der 62-Jährige ist seit 2020 auf eigenem Wunsch in Altersteilzeit. Den neuen Lebensabschnitt nutzt er, um sich um seine Enkelkinder zu kümmern. (tis)