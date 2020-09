Derbystimmung bei Oberlahnteams

Maurice König steht nach dem 3:3 gegen den SV Mengerskirchen mit der SG Weinbachtal gegen die SG Winkels/Probbach/Dillhausen vor dem nächsten Oberlahnduell. Foto: André Bethke

Limburg-WeilburgDer vierte Spieltag der Fußball-Kreisoberliga bringt in Weinbach und Waldernbach gleich zwei Oberlahnduelle mit sich.

SV Elz - TuS Dietkirchen II (Sa., 18 Uhr): Unterschiedliche Gemütslagen vor dem Lokalduell: Während der SV Elz bei zwei Remis noch auf den ersten Sieg wartet, herrscht bei Dietkirchen II nach sieben Punkten aus drei Partien Zufriedenheit: "Gerade der Sieg gegen eine starke Frickhöfer Mannschaft zeigt, dass wir mit jedem Gegner mithalten können, wenn die Einstellung stimmt. Aber auch nur dann", blickt Patrick Schmitt zurück. Nun sieht der neue Trainer der Reservisten seine Jungs vor drei schwierigen Auswärtsspielen: "In Elz erwarte ich einen motivierten Gegner, der uns alles abverlangen wird. Eine solide Defensivleistung und ein optimiertes Offensivspiel gerade im letztem Drittel sind dafür erforderlich." - Redaktionstipp: 1:3.

SG Kirberg/Ohren - SC Offheim (So., 13 Uhr): Nach der ersten Niederlage in Ahlbach, die Ingo Butzbach als unnötig bezeichnet, "weil wir nicht den Kampfgeist aus Mengerskirchen gezeigt haben", rechnet das Spielausschussmitglied der SG Kirberg/Ohren nicht damit, dass die nächste Aufgabe leichter wird: "Mit Offheim erwarten wir eine starke Mannschaft, die uns bereits in den letzten Aufeinandertreffen das Leben extrem schwer gemacht hat. Unabhängig davon ist unser Ziel bei Heimspielen immer, einen Dreier daheim zu behalten." Personell sieht Butzbach viele Fragezeichen: "Wehtun wird uns das Fehlen von Daniel Kraft, Torhüter Yannik Großmann und Jens Scheib. Ob Daniel Dylong dabei ist, ist offen."

Der Gegner steht derweil unter Dauerstress. Nach dem Freitagspiel in Oberbrechen liegen nur 40 Stunden zum Anpfiff in Kirberg. Auch deshalb spricht Andreas Kunz von einem schweren Auswärtsspiel. Aber weil es personell beim SC Offheim gut aussieht, ist sich das Spielausschussmitglied sicher, "dass wir nicht chancenlos sind". - Redaktionstipp: 2:2.

SG Oberlahn - SV Thalheim (So., 15.30 Uhr in Kubach): Gegen die noch sieglosen, aber immerhin zwei Mal Remis spielenden Thalheimer will die SG Oberlahn zeigen, dass der zuvor doppelt erfolgreiche Tabellensechste das 0:7 in Niederbrechen weggesteckt hat. Es dürfte ein Duell auf Augenhöhe werden. - Redaktionstipp: 1:1

TSG Oberbrechen - TuS Frickhofen (So., 15.30 Uhr): Zufrieden war Metin Kilic nach dem Remis bei der SG Taunus nicht: "Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft und haben die voll im Sack gehabt. Wir spielen 40 Minuten in Unterzahl, bekommen in der Nachspielzeit wieder einen unnötigen Elfmeter gegen uns und verschenken zwei Punkte. Das machen wir ja öfter." Dass es beim starken Neuling zum ersten Saisonsieg reicht, ist auch für den TuS Frickhofen längst keine ausgemachet Sache. - Redaktionstipp: 3:1

TuS Waldernbach - SV Mengerskirchen (So., 15.30 Uhr): Beim Rückblick auf das 1:2 gegen die SG Niedershausen/Obershausen spricht Florian Dempewolf wieder von einer bitteren Niederlage: "In der ersten Halbzeit hätten wir zwei Tore erzielen müssen. Dann haben wir die ersten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit verschlafen. Der Anschlusstreffer fiel leider zu spät." Weil die Leistung erneut gut gewesen sei, ist sich der Trainer des TuS Waldernbach sicher, "dass wir schon bald für den Aufwand belohnt werden, wenn wir weiter so konzentriert arbeiten". Dass sein Team unter der Woche im Gegensatz zum Lokalrivalen pausierte, sieht Dempewolf als kleinen Vorteil: "Es wäre schön, wenn wir im Derby die drei Punkte in Waldernbach behalten können." Fehlen werden Philipp Stöhr und Elias Frink.

Auf Seiten des SV Mengerskirchen erwartet Walter Gerhardt ein offenes Spiel und vor allem eine Leistungssteigerung gegenüber dem 3:3 am Donnerstag bei der SG Weinbachtal: "Mit der Punkteteilung können wir nur bedingt zufrieden sein. Zu einfache Gegentore und mangelnde Chancenverwertung waren der Grund dafür. Positiv war die zweite Halbzeit, in der wir klar spielbestimmend waren. Diese Leistung müssen wir im Derby über 90 Minuten bestätigen", fordert das Spielausschussmitglied, der auf einige angeschlagene Spieler verweist. - Redaktionstipp: 2:3.

SG Weinbachtal - SG Winkels/Probbach/Dillhausen (So., 15.30 Uhr in Weinbach): Auch wenn seine Mannschaft beim 3:3 gegen den SV Mengerskirchen einen 2:0-Vorsprung verspielt hat, muss Florian Betz "meine Mannschaft loben. Sie hat gezeigt, welches Potenzial sie hat. Alle sind läuferisch an ihre Grenze gegangen und haben viel Mut im Spiel nach vorne gezeigt. Dass es am Ende nicht zu drei Punkten gereicht hat, lag natürlich auch an der sehr gut besetzten Offensive des Gegners." Nun erwartet der Trainer der SG Weinbachtal ein komplett anders Spiel: "Zu unterschätzen ist der Gegner, der gerade im ersten Spiel gegen den starken TuS Dietkirchen II seine Stärken gezeigt hat, nicht. Wir sind also gewarnt. Wenn meine Jungs aber eine ähnliche Leistung wie am Donnerstag zeigen, sollte ein Dreier möglich sein."

Bei den noch sieglosen Westerwäldern erwartet Trainer Gero Lottermann, "dass es enorm schwer wird, in Weinbach zu punkten zumal sich unsere personelle Situation nicht verbessert". Neben den langzeitverletzten Marcel Demmer, Marius Knaak, Lennart Wagner und Lars Klein fehlt weiterhin Willi März und jetzt auch Philipp Stückrath. Der Einsatz von Steven Alonso und Tim Unterieser sei fraglich. Adrian Schäfer komme zwar aus dem Urlaub zurück, dafür steht Louis Schlicht aus dem gleichen Grund nicht zur Verfügung. - Redaktionstipp: 3:1.

SG Ahlbach/Oberweyer - SG Merenberg (So., 15.30 Uhr in Ahlbach): Obwohl die SG Merenberg zuletzt zwei Mal pausiert hat, hat sich die personelle Situation nicht entspannt. Weil Arnel Schmidt und Andreas Elenschleger angeschlagen sind und Tim Eigenbrodt noch im Urlaub ist, muss Stefan Simon seinen Kader wieder mit Spielern der zweiten Mannschaft ergänzen. "Das macht die Aufgabe in Ahlbach zwar nicht leichter, aber unser Ziel wird es aber trotzdem sein, etwas Zählbares mitzunehmen", kündigt der Trainer an. - Redaktionstipp: 2:1.

VfR 07 Limburg - FCA Niederbrechen (So., 15.30 Uhr): Mit sieben Zählern aus drei Partien zählt der VfR 07 Limburg zu den Überraschungen der noch jungen Saison. Entsprechend zufrieden ist Thomas Janke. "Wir freuen uns über den guten Start. Nach dem souveränen Sieg gegen Waldbrunn II steht aber nun der nächste Brocken vor uns. Wir wollen den Schwung und die positive Stimmung mitnehmen und mit einer guten Leistung uns weiter im gesicherten Mittelfeld festsetzen." Personell sieht es bei den Rothosen gut aus, vermeldet der Trainer, der gegen den mit vier Punkten gestarteten FCA Niederbrechen auch wieder auf Lukas Bühn bauen kann. - Redaktionstipp: 2:2.

SG Niedershausen/Obershausen - SG Taunus (So., 15.30 Uhr in Obershausen): Mit neun Punkten aus drei Spielen hat Niedershausen/Obershausen einen optimalen Start hingelegt. "Wir haben uns in der Kreisoberliga akklimatisiert. Von Spiel zu Spiel sehen unsere Leistungen nun konstanter und souveräner aus. Auch wenn gegen Niederbrechen zwei Elfmeter zum Sieg führten, hatten wir genügend Chancen, um den Sack früher zuzumachen", blickt Nico Zimmermann zurück. Die gute Bilanz ist für das Spielausschussmitglied kein Grund für Überheblichkeit: "Die SG Taunus hat zwar erst drei Punkte geholt, mit dem Remis gegen den TuS Frickhofen jedoch aufhorchen lassen." Mit der Rückkehr von Dennis Singe ist der Kader wieder komplett.

Rotieren lassen, aber trotzdem eine schlagkräftige Truppe aufbieten will José Ferreira bei der SG Taunus nach dem Kraftakt am Donnerstag: "Da war ich mit dem Einsatz und der Einstellung meiner Mannschaft sehr zufrieden. Nach einem 0:2 gegen sehr starke Frickhöfer zurückzukommen, ist nicht selbstverständlich. Leider kassieren wir aktuell aber zu viele unglückliche Tore. Das möchten wir am Sonntag ändern, blickt der Trainer auf eine schweres Unterfangen. - Redaktionstipp: 3:1.

Hessenliga

Den Schwung mitnehmen - einfacher gesagt, als getan für die beiden heimischen Vertreter in der Fußball-Hessenliga, die am Mittwoch Siege eingestrichen haben, denn die Gegner von TuS Dietkirchen und SV Hadamar haben es in sich.

TuS Dietkirchen - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Sa., 15 Uhr): Den Zeitplan bis Samstagnachmittag stellte Thorsten Wörsdörfer bereits kurz nach dem 2:1-Sieg am Mittwochabend auf. "Jetzt feiern wir eine Stunde lang, atmen bis Samstag etwas durch und dann geht es weiter", schilderte der Trainer des TuS Dietkirchen, wie seine Mannschaft die Zeit bis zum Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Osthessen verbringt. Dieses kommt nach drei Partien ohne Verlustpunkt und Gegentreffer auf den Reckenforst, um seine weiße Weste zu wahren. "Wir haben nichts zu verlieren", rückt Wörsdörfer die Verhältnisse gerade und stellt auch heraus, dass das spät gedrehte Spiel gegen Fernwald die Situation beim TuS vorübergehend entschärfte. Mit vier Punkten lässt sich schließlich deutlich besser leben als mit nur einem Zähler. Außerdem steckt es in den TuS-Genen, gegen Spitzenmannschaften das Letzte aus sich herausholen zu können. Wörsdörfer erinnert sich genau an so manche Partie aus der Vorsaison, in der der damalige Aufsteiger die Favoriten ins Wanken, aber "nur" zweimal in den Derbys gegen Hadamar zum Fallen brachte. "Wir haben häufig gute Leistungen gezeigt, aber nicht die entsprechenden Punkte geholt, die möglich waren", erinnert sich der Westerwälder auf der Bank der Rot-Schwarzen. Wenn der Umkehrschluss zutreffen würde, könnte er auch mit einem gelinde gesagt mittelmäßigen Auftritt leben. Am liebsten soll aber neben dem Ergebnis auch die Art und Weise stimmen, und in diesem Bereich zeigte der TuS unter der Woche einen deutlichen Fortschritt gegenüber der 0:3-Niederlage in Griesheim. - Redaktionstipp: 0:3.

1. Hanauer FC - SV Hadamar (Sa., 15 Uhr): Nach drei Spieltagen festigen sich die Eindrücke langsam aber sicher. Und dazu zählt auch, dass sich der Vergleich zwischen Hanau und Hadamar fast schon das Prädikat "Spitzenspiel" verdient. Auf Hadamarer Seite sprechen neun Punkte nach drei Partien dafür, während bei den Gastgebern, die aufgrund der Absetzung des Friedberg-Spiels erst zwei Einsätze bestritten und vier Punkte holten, der Blick auf den Kader ausreicht, um die besondere Qualität des Teams zu erkennen. Trotzdem will SVH-Trainer Stefan Kühne noch nicht von einem Spitzenspiel sprechen: "Damit würde ich noch drei, vier Spieltage warten." Dass seine Rot-Weißen gegen Erlensee und vor allem Waldgirmes am Mittwoch überzeugten, verdeutlicht dem ehemaligen Mainzer, dass das Team nach dem Umbruch schon gut zusammengefunden hat. "Die Pokalspiele haben uns dabei geholfen, direkt im Wettkampfmodus zu sein. Das war ein Vorteil für uns. Ich glaube, dass wir auch gegen Hanau etwas holen können. Der Gegner hat eine starke Mannschaft, aber auch wir sind nicht einfach zu bespielen." Der älteste Fußballverein Hessens greift mit einer Verpflichtungsoffensive an. Mit Cem Kara, Semih Sentürk, Rico Kaiser und Luca Alessandro kamen vier letztjährige Regionalligaspieler zum Team um den als Spielertrainer fungierenden ehemaligen Bundesligaprofi Michael Fink. - Redaktionstipp: 2:2.

Limburg-Weilburg (bk). Von den sechs Kreisvertretern in Verbandsliga und Gruppenliga sind bei ihren Aufgaben am Wochenende auf dem Papier nur der FC Waldbrunn und der SV Hadamar II in der Favoritenrolle.

Verbandsliga Mitte

"Hauptsache drei Punkte!" Unter dieser Überschrift hat Steffen Moritz das 2:1 des FC Waldbrunn gegen Abstiegskandidat FC Gießen II abgehakt. Auch der nächste Gegner ist ein Underdog, ist der FC Ederbergland (So., 15 in Fussingen) ebenfalls noch punktlos. "Spielweise beibehalten, Chancenverwertung verbessern", gibt der Trainer des Tabellensechsten die Marschroute aus. Personelle Veränderungen liegen für Moritz "mit Sicherheit im Bereich des Möglichen". - Redaktionstipp: 1:2.

Um den Anschluss kämpft nach drei Niederlagen der RSV Weyer. Ob der erste Punkt beim offensivstarken FV Breidenbach (So., 15 Uhr) gelingt, ist angesichts der bis dato anfälligen Abwehr fraglich. - Redaktionstipp: 3:1.

Gruppenliga Wiesbaden

"Brutal enttäuscht" war Patrick Jahn nach dem 2:3 in Würges, weil die SG Selters, "auf die gesamte Spielzeit betrachtet, mindestens gleichwertig war und einen Punkt verdient gehabt hätte. Wir scheitern immer wieder an persönlichen Fehlern, die uns um den Lohn unserer harten Arbeit bringen. Jede negative Erfahrung tut zwar weh, bringt uns aber auch weiter." Dem Trainer des Neulings ist klar, dass es bei Germania Okriftel nochmal schwieriger wird. "Aber wir stellen uns diesen Herausforderungen gerne. Personell werden wir ein bisschen was verändern", kündigt Jahn an: "Wir werden uns aber hüten, den Kopf in den Sand zu stecken. Dafür haben unsere Jungs einen zu guten Charakter." - Redaktionstipp: 3:0.

Den haben offenbar auch die Akteure des RSV Würges, denn zwei Siege aus drei Partien hatten nur wenige dem runderneuerten Team zugetraut. Mit dem noch verlustpunktfreien TuS Hornau wartet nun ein echter Härtetest. - Redaktionstipp: 1:2.

Auch wenn die Partie am Donnerstag bei Eddersheim II bei überraschend vielen Gegentoren mit 2:4 in die Hose ging, darf die FC Dorndorf noch mit dem Aufgalopp bei sechs Punkten zufrieden sein. Wenn jedoch auch das Spiel bei der punktgleichen SG Hoechst verloren wird, wird aus dem guten ein durchwachsener Start. - Redaktionstipp: 1:1.

Von einem solchen Saisonstart muss bereits jetzt der erst einmal erfolgreiche SV Hadamar II sprechen. Gegen den noch sieglosen SV Wiesbaden (alle So., 15.30) sind die Reservisten nun aber favorisiert. - Redaktionstipp: 3:1.

Kreisligen

A-Liga: Weil die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach pausiert, kann die SG Weilmünster/Laubuseschbach mit einem Sieg über den TuS Drommershausen die Tabellenführung übernehmen.

Außerdem: SV Elz II - SG Villmar/Arfurt/Aumenau (Sa., 15.30 Uhr), SV Hadamar III - RSV Weyer II (So., 12.45 Uhr), SV Erbach - SG Heringen/Mensfelden, VfL Eschhofen - FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen, FC Steinbach - SG Selters II, TuS Lindenholzhausen - FSG Dauborn/Neesbach, TuS Obertiefenbach - SG Nord (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 1: Die noch verlustpunktfreien Teams TuS Löhnberg (gegen FC Rubin) und SV Wilsenroth (bei TuS Linter) sollten ihre Bilanz weiter aufpolieren könn.

Außerdem: RSV Würges II - OSV Limburg (So., 12.45), SV Wolfenhausen - SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim (So., 15 Uhr), SC Dombach - SC Ennerich, SG Niedertiefenbach/Dehrn - FSG Runkel, FSV Würges - Zaza Weilburg, SV Bad Camberg - WGB Weilburg (alle So., 15.30 Uhr).

B-Liga, Gruppe 2: Wenn keine Überraschungen eintreten, fahren SG Niedershausen/Obershausen II (gegen SG Taunus II) und FC Waldbrunn III (bei SG Weinbachtal II) ihren vierten Sieg ein.

Außerdem: SG Kirberg/Ohren II - SG Nord II (Sa., 16 Uhr), SG Oberlahn II - SG Heringen/Mensfelden II, SG Steinbach/Ahlbach/Oberweyer II - SG Merenberg II, TuS Waldernbach II - FSG Dauborn/Neesbach II, VfR 07 Limburg II - FCA Niederbrechen II (alle So., 13 Uhr).

C-Liga: Mit der SG Hirschhausen/Bermbach (gegen SV Mengerskirchen II) greift erstmals einer der Titelkandidaten der Gruppe 2 ins Saisongeschehen ein.

Außerdem: Gruppe 1: VfL Eschhofen II - FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen II, SG Weilmünster/Laubuseschbach II - WGB Weilburg II (alle So., 13 Uhr), FC Rojkurd - OSV Limburg II (So., 15 Uhr); Gruppe 2: TuS Staffel - SG Winkels/Probbach/Dillhausen II, Weilburger FV - SV Thalheim II, TSV Steeden - TuS Frickhofen II (alle So., 15 Uhr).