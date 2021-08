Derbyzeit in der Fußball-Gruppenliga

Der FC Waldbrunn bietet eine Auswärtsbusfahrt zum FC Ederbergland an. Der Bus startet am Samstag, 28. August, um 12.30 Uhr am Sportplatz in Hausen. Das Ticket kostet zehn Euro, das Platzangebot ist begrenzt. Anmeldungen bei Michael Stähler unter 0171-8775950.