Die Furcht vor Ilhans Tunnel

Leon Ludwig zählt zu den jungen Wilden von Kreisoberligist SG Oberlahn. (Foto: Verein)

LIMBURG-WEILBURG - Im zehnten Teil unserer Serie „Fußballer komplettieren Sätze“ kommt Leon Ludwig von der SG Oberlahn zu Wort.

Mit dem Fußball begonnen habe ich, als in Deutschland die Weltmeisterschaft 2006 stattfand.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil es schon immer meine Leidenschaft war. Generell Sport ist für mich sehr wichtig.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war der 5:4-Sieg bei einem Doppelpack von mir gegen den damaligen Tabellenführer SG Selters.

Mein größter sportlicher Erfolg war der Aufstieg mit der A-Jugend in die Gruppenliga mit nur einer Niederlage und der Klassenerhalt im folgenden Jahr.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war eine gelb-rote Karte gegen mich, nachdem ich erst eingewechselt wurde.

Mein Lieblingsmitspieler ist Loris Ketter, weil wir uns einfach auf und neben dem Platz gut verstehen.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist im Training Ilhan Toprak, weil er immer versucht, mich zu Tunneln.

Mein Vorbild ist Toni Kroos, weil er mit Bastian Schweinsteiger der beste Sechser meiner Jugend war und ich mir von beiden viel abgeschaut habe.

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil es bei uns immer viel Action auf und neben dem Platz gibt. In Kubach und Kirschhofen ist die Bande direkt am Spielfeld, so dass auch die Stimmung von außen immer gut ist.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, würde ich sagen, dass wir trotz gemischter Altersstruktur sehr ausgeglichen sind und sich jeder mit jedem versteht.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, dann mache ich anderen Sport oder bin mit Freunden unterwegs.

Zur Person

Alter: 20.

Beruf: Auszubildender als Industriekaufmann in der Firma Arnold Gruppe Weilburg.

Wohnort: Edelsberg.

Familienstand: ledig.

Im Verein seit: 2007.

Ex-Vereine: JSG Weinbachtal.

Erfolge: Aufstieg und Klassenerhalt mit der A-Jugend in der Gruppenliga.