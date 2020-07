Die Furcht vor Samstagabend

Kann auch zulangen, vor allem wenn Derbyzeit ist: Dennis Fritz (l.) von der SG Winkels/Probbach/Dillhausen im Duell mit Maurizio Silva vom Lokalrivalen SV Mengerskirchen. (Foto: Carsten Dorth)

LIMBURG-WEILBURG - Im dritten Teil unserer Serie „Fußballer komplettieren Sätze“ stellt sich Dennis Fritz vom Kreisoberligisten SG Winkels/Probbach/Dillhausen dem „Frage-Antwort-Spiel“. Der 27-Jährige erzählt unter anderem von seinem besten Spiel, einem kuriosen Ereignis, seinem Lieblingsmitspieler, einem gefürchteten Gegner und seinem Vorbild.

Mit dem Fußball begonnen habe ich schon, bevor ich laufen konnte, glaubt man den Aussagen meiner Eltern.

Für den Fußball habe ich mich entschieden... Da gab es eigentlich nichts zu entscheiden. Das stand einfach fest.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, war, glaube ich, das Spiel in Thalheim in der Saison 2017/2018 auf ungewohnter Außenverteidigerposition, das wir 4:1 gewonnen und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft gemacht haben. Ich glaube, das gesamte Spiel kann man sich noch auf der Thalheimer Facebook-Seite anschauen.

ZUR PERSON Alter: 27



Beruf: Lagermitarbeiter



Wohnort: Winkels



Familienstand: ledig



Im Verein seit: 1993



Ex-Vereine: zwei Jahre SV Mengerskirchen in der Jugend



Erfolge: Aufstiege von der C-Liga bis zur Kreisoberliga

Mein größter sportlicher Erfolg ist ohne Zweifel der Aufstieg in die Kreisoberliga mit anschließender Meisterfeier am Goldstrand. Allerdings war jeder der drei Aufstiege, die ich mit „WPD“ erleben durfte, etwas ganz Besonderes für mich.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war wahrscheinlich das 7:0 in Steeden 2013/2014. Die Saison neigte sich dem Ende und die Anspannung war groß, da Steeden unser stärkster Konkurrent um die Meisterschaft war und bis dahin auch kaum Punkte liegen gelassen hat. Nach 30 Minuten stand es schon 2:0 für uns. Und während wir weiter erhöhten, wurde mein sehr geschätzter Trainer Daniel Ebert am Spielfeldrand von einer älteren Dame mit einem Regenschirm vermöbelt. Das Spiel endete dann mit 7:0 und drei roten Karten für Steeden. Damit waren wir so gut wie aufgestiegen und ich konnte meinen ersten Aufstieg feiern. Geil!

Mein Lieblingsmitspieler ist Tim „Tuku“ Unterieser , weil wir seit der C-Liga Saison 13/14 zusammen auf dem Platz stehen. Er weiß, wie er mich pushen kann und wann er mir lieber mal die Ruhe lässt. Mehr dazu in der nächsten Bravo-Lovestory.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist der Samstagabend, weil die Übergänge zu Sonntagmorgen im wahrsten Sinne des Wortes fließend sind.

Mein Vorbild ist meine Mutter.

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben, würde ich sagen, wir sind eine gute Truppe, mit der man in allen drei Halbzeiten viel Spaß haben kann und bei der jeder herzlich willkommen ist.

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, wenn es auf dem Buchholz in Winkels regnet und stürmt. Das ganz besondere Kreisliga-Erlebnis!

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, dann platzt mir der Kopf und ich werde unausstehlich.