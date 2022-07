Die Verbundenheit des Mehmet Dragusha

Der neue alte Trainer mit zwei seiner Neuzugänge: (v.l.) Roman Frackowiak, Mehmet Dragusha und Younes Zouaoui. Foto: Gregor Minnig

LIMBURG-WEILBURG - Vor dem Start in die Fußballrunde 2022/2023 am 7. August stellt das Tageblatt in seiner Serie "Teams vor der neuen Saison" in einer losen Artikelfolge die heimischen Mannschaften ab Kreisoberliga aufwärts vor. Teil 1 blickt auf den SV Elz.

Eigentlich war Mehmet Dragusha nie richtig weg. Sieben Spielzeiten hatte der Ex-Profi von Eintracht Frankfurt den SV Elz trainiert, ehe er vor der abgelaufenen Runde sein Amt an Thomas Selbach abgegeben hatte. Doch gerade in Corona-Zeiten haben Kreisligisten immer mal wieder Personalsorgen. Das galt auch für die Gelb-Schwarzen. Also sprang auch der zehnfache albanische Nationalspieler ein, als er gebraucht wurde. Und das wurde er oft. Gegen Ende der letzten Saison auch wieder als Trainer, als sein Nachfolger sein Amt niederlegte.

"Eigentlich war ich gar nicht so begeistert davon, wieder voll einzusteigen. Aber ich kann die Jungs einfach nicht im Stich lassen", lässt der 44-jährige Dauerbrenner keine Zweifel an seiner Verbundenheit zum Verein. Sehr zur Freude der Verantwortlichen. "Wir freuen uns ungemein, dass Mehmet wieder für uns zur Verfügung steht und sein Können und Professionalität für unseren Verein einbringen möchte. Bereits in der Vergangenheit hat er bewiesen, zu was er eine Mannschaft motivieren kann", konstatierten Clubchef Werner Weiße und der Spielausschussvorsitzende Rafael Giedrowicz.

"Nicht im Stich lassen" heißt für den neuen, alten Coach auch, das Trikot überzustreifen, wenn Not am Mann ist. "Ich hoffe aber, dass ich mich mehr auf meinen Job an der Seitenlinie konzentrieren kann", wünscht sich Dragusha eine Kreisoberliga-Saison ohne große personelle Sorgen.

Unter den Neuzugängen

sind einige Rückkehrer

Das könnte passieren, denn das Aufgebot ist breiter geworden. Unter den Neuzugängen Robin Eisinger, Roman Frackowiak (beide SV Thalheim), Younes Zouaoui (SG Ahlbach/Oberweyer), Sebastian Wolf (FC Dorndorf), Sefa Tural (SG Hangemeilingen/Niederzeuzheim), Daniel Hofmann (reaktiviert) und Sefket Ilemin (SV Hadamar) sind auch einige Elzer Jungs, die zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt sind. "Das passt gut, zumal wir ein eingespielter Haufen sind", freut sich der Trainer über die Verstärkungen, zumal der Aderlass mit Robin Jeuck (Laufbahn beendet), Fabio Gentile (Ziel unbekannt) und Izzetin Ekin (WGB Weilburg) überschaubar ist. "Mit Izzetin haben wir eigentlich nur einen Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft verloren", ergänzt Mehmet Dragusha.

Mit dieser Truppe will er wiederholen, was zuletzt mit Rang sieben gelungen ist: "Unser Ziel ist ein gesicherter Mittelfeldplatz. Wir wollen so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben", bringt der SVE-Coach Wunsch und Forderung auf einen Nenner. Gleichzeitig will er die Mannschaft fit für die Zukunft machen, die aus seiner Sicht rosig ausschauen könnte: "Nächstes Jahr rücken etliche Spieler aus der A-Jugend nach, von denen wir uns einiges erhoffen." Dann will der SV Elz weiterhin der Kreisoberliga angehören. Auf diesem Weg wartet ein Saisonbeginn mit einem durchaus kniffligen Auftaktprogramm: Nach dem Derby beim TuS Dietkirchen II kommt Gruppenliga-Absteiger RSV Würges, ehe es zur TSG Oberbrechen geht und mit der SG Selters der nächste Rückkehrer von oben wartet. Mehmet Dragusha nimmt's gelassen: "Gerade zum Auftakt sind die Gegner wie Wundertüten, denn durch die Ferien wird es bei allen Teams durch Urlauber einige Ausfälle geben. Da ist es fast egal, gegen wen man spielt." Auf lange Sicht hat der Ex-Profi aber Mannschaften ausgemacht, die nach seiner Meinung am Saisonende ganz vorne zu finden sein werden: "Die TSG Oberbrechen ist eine eingespielte Truppe. Das gilt aber auch für den SV Mengerskirchen und den TuS Frickhofen. Die üblichen Verdächtigen halt."

Der SV Elz wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben, einen einstelligen Tabellenplatz belegen und im Optimalfall Vorjahresplatz sieben wiederholen.