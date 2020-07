Dieser Wechsel hat es in sich: Jason Schäfer verlässt TuS Dietkirchen Richtung SV Hadamar

Von einem Stich ins Herz will Thorsten Wörsdörfer nicht sprechen, "aber es tut schon weh". Der Trainer des TuS Dietkirchen hatte eigentlich damit gerechnet, dass sein Stürmertalent, wenn er denn den Verein verlässt, den Sprung in die Regionalliga wagt. "Da bin ich schon überrascht. Aber in Hadamar ist offenbar eine Menge Etat frei geworden und es gibt eben diesen einen Punkt, der nicht für uns spricht", meint Wörsdörfer beim Blick auf die finanziellen Möglichkeiten der Rot-Weißen und die Abgänge einiger Leistungsträger wie gerade Torjäger Leon Burggraf. Deshalb kann der Trainer, der das gute Verhältnis zu seinem sportlichen Zögling unterstreicht, den Wechsel des 20-jährigen Studenten aus Ennerich auch verstehen. "Immerhin fährt dieses Mal kein Bus, sondern nur ein VIP-Shuttle von Dietkirchen nach Hadamar", meint Wörsdörfer mit Augenzwinkern in Erinnerung an ein eigenes Zitat zur einstigen Spielerwanderung vom einen zum anderen Verein. (bk)