Dominic Merz wechselt zum RSV Weyer

Runkel (red). Herber Schlag für die FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen: Am letzten Tag, um noch mit einem Amateurvertrag den Verein zu wechseln, hat Dominic Merz den Fußball-A-Ligisten verlassen. Der 29-jährige Stürmer, der im bisherigen Saisonverlauf vier Mal getroffen hat, schließt sich dem zuletzt von argem Verletzungspech gebeutelten Verbandsligisten RSV Weyer an. Es ist nicht das erste Mal, dass der Offensivmann seinen Heimatclub TuS Schupbach den Rücken kehrt. Nach seinen ersten Jahren bei den Senioren schloss sich Merz dem SV Hadamar an, ehe er bei der damaligen SG Hausen/Fussingen/Lahr aufschlug. Von dort aus ging es ebenso wieder zurück zur SG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen wie nach einem Intermezzo bei der SG Weinbachtal.