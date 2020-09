4 min

Ein Blick zurück auf den ersten Saisonspieltag in Zeiten von Corona

Die Testspiele waren das eine, nun sind die hessischen Fußballvereine in den Ligaspielbetrieb der Saison 2020/2021 gestartet. Wir haben uns umgehört, wie Spieler, Trainer und ein Fotograf die Situation am Wochenende im Kreis Limburg-Weilburg erlebt haben und was sie davon halten.

Von André Bethke Sportredakteur Weilburg