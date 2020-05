Auf Abstand: Mitglieder des Borussia Mönchengladbach-Fanclubs "Oberlahn 211" schauten sich den ersten Geisterspieltag der Bundesliga nach der Wiedereröffnung der Gaststätten gemeinsam im Gasthaus "Zum Westerwald" in Niedershausen an. Foto: André Bethke

Löhnberg-Niedershausen. Für Jens Dombach war es ein "kleiner Schritt zur Normalität." Harald Höhnel freute sich, "nach so vielen Wochen ohne größere soziale Kontakte wieder einmal in einer stattlichen Gruppe zu diskutieren, sich auszutauschen und gemeinsam zu lachen". Und Sascha Schmidt genoss es einfach, "mit ein paar Gladbach-Fans bei einem schönen Weizen und leckerem Hackbraten dieses Spiel zu schauen".

Auch als Hilfe für

die Gastronomie

Es war ein besonderer Samstagabend, den die 18 Mitglieder des Borussia Mönchengladbach-Fanclubs "Oberlahn 211" erlebten. Erstmals absolvierte die Fußball-Bundesliga einen kompletten "Geisterspieltag". Aber was noch wichtiger für das "Rudelgucken" war: Erstmals hatten die Gaststätten wieder geöffnet. So wie das Gasthaus "Zum Westerwald" in Niedershausen. Dort hatte die Anhängerschaft vor ein paar Jahren ihren Club aus der Taufe gehoben, dort wollten die Gladbachfans nun auch den Re-Start erleben. "Auch weil wir der Gastronomie damit etwas helfen können", wie Werner Walter unterstreicht.

Die war gut vorbereitet. Die Inhaberfamilie Neu hatte den Saal großzügig bestuhlt. Es gab vorwiegend Einzeltische, hier und da hatten auch zwei Leute Platz. Dazwischen war gut zwei Meter Abstand. Die Bedienung trug Mundschutz. Den mussten auch die Gäste beim Toilettengang überziehen. "Durch die Abstandsregeln war die Atmosphäre schon etwas gewöhnungsbedürftig. Die Einzeltische stimmten einen nachdenklich. Gerade beim Public Viewing fehlt doch die Nähe, das gemeinsame Abklatschen, das Umarmen und die kollektive Freude", beschreibt Harald Höhnel die Situation. Und dabei hätten der Edelsberger und seine Fanclubfreunde beim 3:1 gegen Eintracht Frankfurt allen Grund zum gemeinsamen Jubel gehabt. "Gegen Köln durften wir uns wenigstens noch küssen", nahm es Werner Walter mit Humor. Beim ersten Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte, das sich einige der Gladbach-Fans auch gemeinsam angeschaut hatten, galten die Abstandsvorgaben noch nicht.

Hackbraten und Schnitzel mit Zwiebelsoße, ein gezapftes "Schlappeseppel" oder ein Weizen aus der Flasche entschädigten nun für die ungewohnte Situation. "Und Sky hat das gar nicht so schlecht gemacht mit den Stadiongeräuschen im Hintergrund. Auch wenn die Wirklichkeit natürlich viel schöner ist. Aber die Gemeinschaft hat richtig gut getan", meinte Jens Dombach. Dass der Schwerpunkt für einige der Fußballanhänger in Zeiten von reduzierten sozialen Kontakten in der Geselligkeit lag, zeigte sich an den vielen Gesprächen, die sich während der Partie über die Tische hinweg entwickelten. Dass Gladbach nach wenigen Sekunden schon 1:0 führte, bekamen Uwe Schweitzer und Werner Walter auch nur mit, weil plötzlich Jubel ausbrach und einige die aus dem Borussia-Park bekannte Tor-Hymne anstimmten: "döp dööp döp dödö döp döp döp." Die dröhnte noch zwei weitere Mal durch den Saal.

Busfahrt zum

Saisonfinale geplant

Viel lieber hätte sich der Fanclub den Refrain des Scooter-Hits im Stadion auf die Ohren knallen lassen. Doch statt das für Samstag terminierte Ligafinale gegen Hertha BSC Berlin mit voller Busladung zu besuchen, zahlte Kassierer Walter den überwiesenen Ticketbetrag wieder an die Mitglieder zurück. Auf dieses Geld hätten alle am liebsten verzichtet. Auf einen weiteren kleinen Schritt zur Normalität will hingegen keiner verzichten. Das nächste Rudelgucken ist schon ausgemachte Sache.