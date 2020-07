Andreas Pöpperl tritt bei der TuS Lindenholzhausen die Nachfolge von Thomas Janke an. Foto: Verein

Limburg-Lindenholzhausen (bk). Nach langer und intensiver Trainersuche, bei der sich einige geeignete Kandidaten vorgestellt hatten, kann die TuS Lindenholzhausen jetzt mit Andreas Pöpperl ihren neuen Trainer als Nachfolger von Thomas Janke (zum VfR 07 Limburg) präsentieren.

Der 50-jährige Inhaber der C-Lizenz ist im Fußballkreis Limburg-Weilburg ein unbeschriebenes Blatt, verfügt aber über langjährige Erfahrung als verantwortlicher Trainer in Kreisoberliga und A-Liga bei Vereinen im Lahn-Dill-Kreis, nachdem er zuvor Jugendmannschaften bis zur Gruppenliga betreut hatte. "Seit etwas mehr als einem Jahr lebt Andreas Pöpperl in Niederhadamar und möchte nun in hiesigem Raum als Übungsleiter Fuß fassen. Seine Vorstellung von der Entwicklung einer Mannschaft und die Art, wie er Fußball spielen lassen möchte, decken sich mit unserer und haben letztlich zu unserer Entscheidung geführt. Es geht in erster Linie darum, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln, um attraktiven Fußball zu bieten und uns in der A-Liga fest zu etablieren. Dass er den heimischen Fußball noch nicht so im Detail kennt, muss nicht unbedingt ein Nachteil sein", meint Spielausschussmitglied Uwe Bergmann auch mit Blick auf Co-Trainer Frank Junglas, "der sich in unserem Fußballkreis bestens auskennt". Die Verantwortlichen seien überzeugt, "für die TuS die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit Andreas", so Bergmann.