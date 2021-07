Eine "Traumelf" für den alten Oberlahnkreis

Vereine: als Spieler, Spielertrainer und Trainer zum Teil mehrfach bei VfB Erda bzw. SG Hohenahr, FC Burgsolms, TSV Neukirchen bzw. SG Altenkirchen/Neukirchen/Bonbaden, TuS Weinbach. Eintracht Wetzlar, SG Bissenberg, TG Leun, TuS Philippstein, TuS Naunheim, SV Hermannstein, VfR 19 Limburg, TuS Löhnberg, SG Niederbiel, SG Weiltal, FV Weilburg, TSV Albshausen.

Erfolge: Mehrfach Meister und Pokalsieger in der Jugend von VfB Erda/JSG Hohenahr; 1976 mit der Handball-Schulmannschaft Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Berlin mit Platz fünf; 1980 Kreispokalsieger mit A-Junioren und 1. Mannschaft des FC Burgsolms; 1981 Handballkreismeister TV Erda; 1985 A-Liga-Meister und Junioren-Hessenpokalsieger mit VfB Erda; 1986 Bezirksoberliga-Meister VfB Erda; 1991 C-Liga-Meister TSV Neukirchen; 2000 A-Liga-Meister FC Burgsolms; 2009 A-Liga-Meister VfB Erda; 2014 B-Liga-Meister TSV Steindorf. Außerdem mehrere Titel mit Reserveteams. Zwischen 1980 und 2009 acht Teilnehmen am Kreispokalfinale.