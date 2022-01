Enders, Krugel, Weis, Heblik, Limburger, Orentsis wechseln

Neu beim TuS Dietkirchen (l.): Matteo Enders (l.) mit Spielausschussmitglied Thomas Heftrig. Neu beim FC Dorndorf (r.): Luca Krugel (l.) mit Trainer Florian Hammel. Fotos: TuS Dietkirchen / FC Dorndorf

TRAININGSSTART Der Vorbereitungsstart der SG Taunus ist vom neuen Trainerteam Jose Ferreira, Giuliano Kaiser und Jürgen Duffner auf Freitag, 28. Januar, in Haintchen terminiert. "Oberstes Ziel ist es, mit der ersten Mannschaft die Kreisoberliga zu halten, und mit der Reserve auf einem einstelligen Tabellenplatz in der Gruppe 2 der B-Liga abzuschließen", gibt Spielausschussmitglied Stefan Gattinger die Marschrichtung aus. In ihren Testspielen trifft die SG Taunus auf TSG Wörsdorf, SV Heftrich und FC Freudenberg. Die zweite Mannschaft bekommt es mit FSV Würges, RSV Würges II und FC Freudenberg II zu tun. Der TuS Drommershausen legt unter seinen Trainern Peter Götz und Benjamin Jung am Dienstag, 1. Februar los. Die Testspiele führen den A-Ligisten zu SG Bissenberg/Leun/Tiefenbach, SG Winkels/Probbach/Dillhausen, SG Niedershausen/Obershausen und SG Oberlahn. Die zweite Mannschaft tritt bei der SG Hangenmeilingen/Niederzeuzheim II an. (red)

