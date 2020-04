Erfolgserlebnisse an der Playstation

Philipp Kohlhauer zockt von seiner Wahlheimat Lübeck aus für die FSG Grävenesck/Seelbach/Falkenbach beim Stay-at-Home-Cup des Hessischen Fußball-Verbandes mit. (Foto: FSG)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEINBACH-GRÄVENECK - Als die Runde Anfang März abgebrochen wurde, steckte die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach tief im Abstiegssumpf. Der Rückstand auf das rettende Ufer betrug bereits sechs Punkte. Ob der Fußball-A-Ligist mittlerweile Boden gut gemacht hätte? Wer weiß. Für den nächsten Sonntag hätte der Vorletzte jedenfalls ganz sicher drei Punkte ins Visier genommen, denn eigentlich würde das Kellerduell gegen Schlusslicht TuS Obertiefenbach auf dem Programm stehen. Stattdessen genügt der FSG am Sonntag nun ein Punkt zum Weiterkommen. Die Kombinierten zählen zu landesweit insgesamt 236 Mannschaften, die sich bis zum 14. Juni beim E-Soccer-Turnier „HFV-Stay-at-Home-Cup 2020“ messen.

Gespielt wird nicht Elf gegen Elf auf einem Fußballplatz, sondern im Eins gegen Eins das Onlinespiel FIFA 20 auf der Playstation 4. Das Spiel dauert auch keine 90 Minuten, sondern zehn. Die Gegner heißen nicht FSG Wirbelau/Schupbach/Heckholzhausen, SG Weilmünster/Laubuseschbach und SG Taunus, sondern Kickers 16 Frankfurt, FV Hausen und TV Lampertheim. „Es fehlte irgendwas im Team, da der Spielbetrieb ja ruht. Und in der WhatsApp-Gruppe war auch immer weniger los. Bevor wir uns komplett aus den Augen verlieren, haben wir uns gedacht, dass wir durch eine Teilnahme am Stay-at-Home-Cup die Leute wieder ein bisschen zusammen bringen“, erklärt Marius Zanger den Antrieb, das „FSG efootball“-Team auf die Beine zu stellen. Seine Bilanz nach den ersten beiden Spielen: „Das hat ganz wunderbar geklappt.“ Die Jungs haben ihre Partien nämlich gestreamt, also live im Internet übertragen, so dass jeder zuschauen konnte. „Das haben dann auch ganz viele gemacht, nicht nur aus dem direkten Umfeld. Selbst unser Spielausschuss Gerhard Hugo Weil hat sich das angeguckt“, berichtet der Kapitän von einer guten Kulisse an den heimischen Bildschirmen. Was die Fans sahen, war zum Auftakt ein Sieg gegen Kickers 16 Frankfurt. Tristan Frühwirth und Philipp Kohlhauer schickten den C-Ligisten mit 8:4 und 4:0 vom virtuellen Feld. Die beiden hatten sich zuvor in einer internen Ausscheidung gegen Marius Zanger, dessen Bruder Marcel und Alexander Schön durchgesetzt. Dieses Quintett bildet das „FSG efootball“-Team. Und das ist kein Zufall.

Zocken auf der „Playsi“ steht länger hoch im Kurs

Beim A-Ligisten steht das Zocken auf der „Playsi“ schon länger hoch im Kurs. „Wir haben bei der FSG schon vorher einige Turniere gespielt“, erzählt Marius Zanger, „und da waren wir immer ganz vorne dabei.“ Nachdem sich dann Tristan Frühwirth und Philipp Kohlhauer in der ersten internen Ausscheidung durchgesetzt und das Auftaktspiel gewonnen hatten, bekamen beide auch das Vertrauen für das zweite Match. Doch „Die Spargelstecher“, so der E-Sportname des TV Lampertheim, waren eine Nummer zu groß, so dass am Ende nach 1:2 und 1:4 zwei Niederlagen standen. „Der Gegner war einfach effizienter als wir“, meinte der Seelbacher.

Dennoch liegt seine Truppe vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen den FV Hausen noch gut im Rennen. Ein Unentschieden genügt zum Weiterkommen als Gruppenzweiter. Dieses Remis sollen nun Alexander Schön und Marcel Zanger bei ihrem Debüt beim „Stay-at-Home-Cup“ einfahren. Dann wäre das erste Etappenziel, das Überstehen der Gruppenphase, erreicht. Insgeheim liebäugeln die FSGler mit der Runde der letzten 32. „Ich glaube schon, dass wir ganz gut sind. Es wird aber schwierig, wenn wir auf Profis treffen, die dafür von ihren Vereinen dafür bezahlt werden. Da sind hier wohl auch einige dabei“, weiß der E-Sportler und ergänzt: „Es wäre schön, wenn wir bestes Kreisteam werden.“ Dafür müsste die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach den RSV Würges, den SV Hadamar, den FC Rubin Limburg-Weilburg und den FCA Niederbrechen hinter sich lassen. „Das wäre ein cooler Nebeneffekt. Im Vordergrund steht aber der Spaß und das Wir-Gefühl, dass wir unsere FSG repräsentieren.“