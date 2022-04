Erste Ausfälle in Verbandsliga und A-Klasse

SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - TuS Dietkirchen 9:0 (2:0): Wer den etatmäßigen Torhüter in der Innenverteidigung aufbieten muss, der hat arge Personalprobleme. Und wenn das nicht in der Kreisliga passiert, sondern in der Hessenliga, dann dokumentiert dieser Umstand die Bredouille, in der der TuS Dietkirchen derzeit steckt. Schon das 0:5 im Pokal beim FC Dorndorf offenbarte die derzeitige Situation, das 0:9 in Fulda unterstrich das ganze Ausmaß noch einmal nachdrücklich. Vor allem in der zweiten Halbzeit entwickelte sich beim Regionalliga-Aspiranten ein Trainingsspielchen, bei dem die Elf von Trainer Thorsten Wörsdörfer den Sparringspartner gab. Dass Dietkirchen am Ende die zweistellige Niederlage vermieden hatte, dürfte ein schwacher Trost gewesen sein. "Es ist schade, dass der Verband zwei Tage nach unserem Pokalspiel so ein Spiel ansetzt. Aber meine Jungs haben sich sehr fair verkauft", meinte Wörsdörfer. Der Coach musste mitansehen, wie ausgerechnet Raphael Laux schon nach zwei Minuten per Eigentor den Trefferreigen eröffnete und seine Spieler nach dem ehrenwerten 2:0-Pausenstand in der zweiten Halbzeit untergingen. Letztlich stand die höchste Niederlage in der noch jungen Hessenliga-Geschichte des TuS Dietkirchen. Aber auch nicht mehr.

Fulda-Lehnerz: Wolf, Löbig, Tavares Bastos, Pecks, Hillmann, Grösch, Reinhard (78. Trägler), Pomnitz, Duran, Wüst (74. Kovac), Rummel (63. Göbel).

Dietkirchen: Gotthardt; Nickmann, Bergs, Laux, Enders, Lengwenus, Schmitt, Stahl, Hautzel (83. Zimmer), Zuckrigl (60. Mink), Groß.

Schiedsrichter: Tim Waldinger (TSV Rauschenberg) - Zuschauer: 450 - Tore: 1:0 Raphael Laux (2., Eigentor), 2:0 Dominik Rummel (25.), 3:0 Moritz Reinhard (52.), 4:0 Dominik Rummel (59.), 5:0 Leon Pomnitz (64.), 6:0 Moritz Reinhard (69.), 7:0 Dominik Wüst (73.), 8:0 Julian Pecks (81.), 9:0 Tolga Duran (87.).