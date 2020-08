Europa League: Elias Bördner mit Eintracht nach Basel

Jetzt teilen:

Schöner Vertrauensbeweis für Elias Bördner: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter nimmt den Nachwuchskeeper aus Haintchen als dritten Torhüter mit zum Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Basel (Donnerstag, 21 Uhr) mit. Der 18-Jährige wurde mit der Rückennummer 40 nachnominiert und darf am Mittwoch mit dem Eintracht-Tross nach Basel reisen. Sollte die SGE das Wunder schaffen und das 0:3 aus dem Hinspiel wettmachen können, würde Bördner auch mit zum Endturnier nach Nordrhein-Westfalen reisen. Ein mögliches Viertelfinale mit Frankfurt steigt am 11. August in Gelsenkirchen (Gegner VfL Wolfsburg oder Schachtar Donezk). csp/Foto: Jan Hübner/dpa