Familie Oesterling fiebert Super Bowl entgegen

Die Grävenecker Familie Oesterling darf durchaus als Football-verrückt bezeichnet werden. Vater Marian wurde durch die NFL Europe vom Virus gepackt. Seinen Traum, einmal als Spieler aktiv auf dem Platz zu stehen, hat er sich dann auch verwirklicht. Dies macht er nach wie vor mit großer Begeisterung als O-Liner (Left Tackle & Center) bei den Wetzlar Wölfen in der Oberliga Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland. Mit entsprechendem Ehrgeiz und Wille, dem hervorragenden Umfeld und den Trainings- und Spielbedingungen in Wetzlar war es für ihn damals auch mit Ende 30 noch nicht zu spät, den Umstieg von Tennis in einen völlig anderen Sport zu wagen. Neben den Wetzlar Wölfen ist der Unternehmer Stammspieler der Rhein-Main-Oldstars, einem Zusammenschluss aus noch aktiven und ehemaligen Spielern, die Jahr für Jahr für einen guten Zweck in Benefizspielen antreten. Marian Oesterling ist seit eh und je Saints-Fan, dem Team aus New Orleans: "Hier stimmt meiner Meinung nach einfach das Gesamtpaket. Das Team hat eine lange Tradition, zeigt Jahr für Jahr eine konstant gute Leistung, auch wenn es jetzt länger nicht für den Einzug in das Superbowl-Finale gereicht hat."

Seine beiden Söhne Matheo und Phil sind nicht weniger begeistert bei der Sache. Und dies mit beachtlichem Erfolg. Matheo (17) spielt auf der Position des Fullbacks GFLJ (Jugend-Bundesliga) bei den Wiesbaden Phantoms U19, ist Spieler der Hessenauswahl und Sichtungsteilnehmer für die Jugend-Nationalmannschaft. Phil (15) spielt ebenfalls bei den Wiesbaden Phantoms im GFLJ-Team der U16 auf der Position des Defensive End bzw. des Nose-Tackle, er ist Mitglied im PPI-Recruits-Kader zur Förderung von Spielern für USA-High-Schools und Colleges und dort Mitglied in den Camps der "Best of Europe". Phil hat sich große Ziele gesteckt, er möchte zumindest Spieler an einem US-Divison 1 College werden, quasi der Vorstufe zur NFL. Die Jungs hielten es zunächst mit den New England Patriots um Tom Brady. Kinder und Jugendliche haben eben gerne Sieger als Idole. Außerdem steckt hinter den Patriots eine gigantische Marketingmaschinerie, die ihren Job auch international sehr gut macht und für eine große Bekanntheit sorgt. Mit der Zeit ließen sich beide aber immer mehr vom Papa anstecken. Andere Kriterien traten als Maßstab in den Vordergrund. Mittlerweile sind die Brüder ebenfalls Saints-Fans. (bk)