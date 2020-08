Favoriten sind weiter

Niklas Zinndorf (l.) stürmte mit dem FC Waldbrunn gegen den TuS Frickhofen ins Pokal-Halbfinale. Foto: Fabian Höhn

Limburg-Weilburg (bk). Der FC Waldbrunn, der SV Hadamar und der FC Dorndorf stehen im Pokal-Halbfinale des Wettbewerbs aus der Saison 2019/2020. Es waren die ersten offiziellen Spiele, die nach der Corona-Pause ausgetragen wurden.

TuS Frickhofen - FC Waldbrunn 0:4 (0:2): Dem Verbandsligisten genügte eine durchschnittliche Leistung zu einem ungefährdeten Sieg. Frickhofen zeigte in der Defensive einige Schwächen und blieb in der Offensive ungefährlich. Im zweiten Abschnitt kam der Kreisoberligist besser in die Partie, doch die Chancen und die Tore lagen erneut auf Waldbrunner Seite.

Frickhofen: Ertogrul, Müller, Dietz, Brand, Cakal, Röder, Gültekin, Günes, Schmidt, Korkmaz, Rhein (Hanis, Schwarz, Jragazpanian).

Waldbrunn: Erbse, Form, Böcher, Egenolf, Mehr, Scholl, Schäfer, Fürstenau, Breuer, Wilhelmy, Zinndorf (Metovic, Henrich, Neuhof).

Schiedsrichter: Jakob Kufert (Hünfelden) - Zuschauer: 180 - Tore: 0:1 Thomas Wilhelmy (20.), 0:2 Melikhan Gültekin (42., Eigentor), 0:3 Nils Egenolf (68.), 0:4 Thomas Wilhelmy (76.).

SG Weilmünster/Laubuseschbach - SV Hadamar 0:10 (0:4): Ziel der Heimmannschaft, die noch ein Freundschaftsspiel am Samstag in den Knochen hatte, war es, lange die Null zu halten. Dies ging aber schon nach zwei Minuten schief. Danach fielen die Tore in regelmäßigen Abständen. Den Ehrentreffer verpassten Niklas Klös und Marcel Schauer, der am Pfosten scheiterte. SG-Keeper Sören Kramp parierte noch einen Elfmeter.

Weilmünster/Laubuseschbach: Kramp, Boger, Muhyadin, Heil, Klös, Jung, Metzler, Schauer, Barkowski, Lehmann, Kremer (Quabius, Heinz, Rohleder, Schäfer).

Hadamar: Strauch, Wölfinger, Markus Neugebauer, Sedy, Teller, Pistor, Rücker, Basmaci, Herdering, Kittel, Matthias Neugebauer (Paul, Zey, Schäfer, Velemir, Dillmann,

Schiedsrichter: Marius Burkardt (Hangenmeilingen) - Zuschauer: 60 - Tore: Jakob Pistor (5), Luca Teller (2), Jason Schäfer, Sammy Kittel, Jerome Zey.

FC Dorndorf - SG Niedershausen/Obershausen 5:1 (4:0): Dorndorf ließ von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer in diesem Spiel favorisiert war. Das Ergebnis war ein nie gefährdeter Sieg des Gruppenligisten, der seine technischen Fähigkeiten vor allem im ersten Durchgang eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Dorndorf: Hammel, Mansur, Kazerooni, Parisi, Park, Kröner, Reifenberg, Tuzlak, Hindic, Koyun, Koochi (Cifuentes, Bartoschek, Hatoum, Jede, Erol).

Niedershausen/Obershausen: Huttarsch, Brückner, Zwikowics, Leiner, Becker, Singe, Kretschmann, Steckenmesser, Jacobs, Florian Klaner, Schaffarz (von Heynitz, Zipp, Heblik, Gossmann, Weis).

Schiedsrichter: Luca Kloft (Hadamar) - Zuschauer: 70 - Tore: 1:0 Ajmir Koochi (10.), 2:0 Ajmir Koochi (32.), 3:0 Daniele Parisi (40.), 4:0 Ajmir Koochi (42.), 5:0 Ali Kazerooni (49.), 5:1 Marvin Kretschmann (90., Foulelfmeter).