Favoritenrolle liegt nicht bei Kreisteams

LIMBURG-WEILBURG - (bk). Keiner der vier Kreisvertreter in der Fußball-Gruppenliga geht als großer Favorit in den an diesem Freitag beginnenden sechsten Spieltag.

TSV Bleidenstadt – SG Selters (Fr., 20 Uhr): Bei aller Freude über zwei Siege in Folge spricht Patrick Jahn von keiner einfachen Zeit: „Unsere beiden Mannschaften sind aktuell personell arg gebeutelt, schlagen sich doch viele mit Muskelverletzungen und auch Krankheiten durch den Herbstanfang.“ Die Aufstellung bereitet dem Trainer der SG Selters Sorgen, denn Mark Freihube, Tom Rieth und Luis da Conceicao werden ebenso fehlen wie wohl auch Justin Wolter und Yannik Walli. „Wir jammern aber nicht, sondern werden auch gegen Bleidenstadt unser Bestes geben, um vielleicht sogar den dritten Sieg zu landen“, sagt Jahn. Kein unmögliches Unterfangen, denn der TSV steht als Zwölfter nur einen Zähler vor seinem Team. – Redaktionstipp: 1:1

RSV Würges – TuRa Niederhöchstadt (So., 15.30 Uhr): Nach den personellen Problemen sorgte nun die Niederlage gegen das bis dato punktlose Schlusslicht Hellas Schierstein für einen weiteren Rückschlag beim RSV Würges. Gegen die drittplatzierte TuRa hängen die Trauben zumindest vom Papier her noch etwas höher. Das erste Remis der Saison wäre daher ein gutes Ergebnis. – Redaktionstipp: 0:2.

FVgg. Kastel – FC Dorndorf (So., 15.30 Uhr): Knapp hat es für den FC Dorndorf gegen den neuen Tabellenführer Germania Okriftel beim 0:1 nicht gereicht. Enttäuscht haben die Westerwälder freilich nicht. Gegen den zwei Plätze und zwei Punkte schlechteren Aufsteiger steht für die Westerwälder nun wieder Zählbares auf der Agenda. Doch Vorsicht: Kastel ist bei sieben Punkten aus drei Spielen zu Hause noch unbesiegt. – Redaktionstipp: 2:2

SV Hadamar II – TuS Hornau (So., 15.30 Uhr): Der TuS Hornau zählt als noch unbesiegter Tabellenzweiter zu den großen Überraschungen im bisherigen Saisonverlauf. Beim SV Hadamar II scheint sich nach dem 1:3 beim VfB Unterliederbach hingegen die Einschätzung von Trainer Heiko Weidenfeller zu bewahrheiten, dass seine Mannschaft um den Klassenerhalt spielt. Derzeit stehen die Reservisten auf dem ersten Abstiegsplatz. Ein Punkt wäre angesichts von schon zwei Heimniederlagen kein schlechtes Ergebnis. – Redaktionstipp: 1:3