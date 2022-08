FC Dorndorf: Etwas mehr als nur der Ligaerhalt

SV Zeilsheim - RSV Weyer (So., 15 Uhr): Aus Sicht von Frank Wissenbach ist die Vorbereitung "ganz okay gelaufen. Wie immer und überall gab es ein paar Urlauber, Verletzte und Corona-Fälle". Rechtzeitig zum Saisonstart hat sich die Liste der Ausfälle aber etwas gelichtet, so dass der RSV-Trainer nur auf Angreifer Manuel Ulm sowie die beiden Neuzugänge Mathis Misia und Mohammed Al Mohammad verzichten muss. "Gegen einen sehr starken Gegner wäre ich zufrieden, wenn es uns gelingen würde, ein Unentschieden zu holen", blickt Wissenbach auf den Saisonstart. - Redaktionstipp: 2:1.

FC Waldbrunn - FV Breidenbach (So., 15.30 Uhr): "Wir sind sehr zufrieden, die Jungs sind richtig gut mitgegangen. Am Ende gab es dann auch einige Blessuren, das gehört dazu", schaut Daniel Erbse auf die Vorbereitung des FC Waldbrunn zurück. Von den Neuzugängen stehen Benedikt Bouillon und Kilic Görgülü im Kader, Yoshiki Watai muss verletzungsbedingt passen. Der FCW-Trainer weiß, was auf seine Jungs zukommt: "Das letzte Spiel liegt ja gar nicht so lange zurück. Breidenbach wird uns wieder alles abverlangen. Wir wollen natürlich mitnehmen, was wir kriegen können. Wenn es ein Punkt ist, ist das auch okay", meint Daniel Erbse. - Redaktionstipp: 2:2.

Außerdem spielen: SG Kinzenbach - SF/BG Marburg, FC Ederbergland - FC TuBa Pohlheim (beide So., 14 Uhr), Spvgg. Eltville - FC Dorndorf, VfB Marburg - SC Waldgirmes II (beide So., 15 Uhr).