FC Steinbach führt 1:0 gegen TuS Dietkirchen, verliert aber noch 1:8

Hadamar-Steinbach (bk). Der FC Steinbach hat im nachgeholten Kreispokal-Viertelfinale der Saison 19/20 dem TuS Dietkirchen eine Halbzeit lang einen tollen Kampf geboten, war nach vier Minuten durch einen von Kilic Görgülü verwandelten Foulelfmeter sogar mit 1:0 in Führung gegangen und hielt nach dem Ausgleich durch Moritz Königstein (38.) das Remis bis zur 51. Minute. Dann aber ging es Schlag auf Schlag. Der Hessenligist zog das Tempo an, während beim A-Ligisten die Kräfte schwanden. Robin Dankof (51.), Patrick Kuczok (55.), Max Zuckrigl (58.), Emirhan Cakir (75.), Colin Schmitz (82.) und Moritz Königstein (89.) schraubten das Ergebnis vor 160 Zuschauern auf 8:1 in eine standesgemäße Höhe. Der Sieger muss nun im Halbfinale am Sonntag beim FC Dorndorf (15 Uhr) ran, während sich einen Tag zuvor um 18 Uhr der FC Waldbrunn und der SV Hadamar in Ellar gegenüberstehen.

Steinbach: Duchscherer, Philipps, S. Brendl, J. Heep, Alves, Stahl, Yilmaz, Kaiser, Görgülü, Cicero, Orzeszko (Demus, Braun, Leber, J. Brendl, T. Heep).

Dietkirchen: Laux, Weis, Rademacher, Müller, Schmitz, Kratz, Stahl, Zuckrigl, Kuczok, Rademacher, Königstein (Cakir, Dietrich, Franz).

Schiedsrichter: Frederik Angermaier (SV Oberselters).