FC Waldbrunn siegt im ersten Test auswärts 4:1

Limburg-Weilburg (red). Fußball-Verbandsligist FC Waldbrunn ist mit einem 4:1 (4:1)-Testspielsieg in die Vorbereitung gestartet. Beim Rheinland-Bezirksligisten SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod stand gleichzeitig das erste Spiel für den FCW seit Anfang März auf dem Programm.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod - FC Waldbrunn 1:4 (1:4): Bereits nach elf Minuten lag Favorit Waldbrunn allerdings 0:1 hinten. Steffen Decker markierte auf dem Kunstrasen in Heiligenroth den Führungstreffer für die Gastgeber, die in der abgebrochenen letzten Runde auf Platz sieben der Bezirksliga Ost landeten. Der Verbandsligist war aber keineswegs geschockt und antwortete prompt durch Lukas Scholl, der vier Minuten nach dem Rückstand mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 1:1 ausglich. Der FCW nahm Fahrt auf und ging erneut vier Minuten nach dem letzten Treffer mit 2:1 in Führung. Thomas Wilhelmy trug sich in die Schützenliste ein. Nach herausragender Vorarbeit von Arne Breuer stellte Lukas Scholl mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:1 (33.). Spielertrainer Steffen Moritz verwandelte schließlich einen an Mustafa Metovic verübten Foulelfmeter zum 4:1-Endstand (37.) noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel und einigen Auswechslungen verflachte die in der Folge torlose Partie. Letztlich war es ein verdienter Sieg für den FC Waldbrunn, der damit positiv aus der Corona-Pause zurückkehrt.