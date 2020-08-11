Dienstag,
11.08.2020 - 00:00
3 min
FC Waldbrunn will wieder ein unangenehmer Gegner sein
Spielertrainer Steffen Moritz traut den Westerwäldern nach Platz vier in der Corona-Saison erneut eine gute Rolle in der Fußball-Verbandsliga Mitte zu.
Von André Bethke
Sportredakteur Weilburg
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