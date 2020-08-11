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Dienstag, 11.08.2020 - 00:00
3 min

FC Waldbrunn will wieder ein unangenehmer Gegner sein

Spielertrainer Steffen Moritz traut den Westerwäldern nach Platz vier in der Corona-Saison erneut eine gute Rolle in der Fußball-Verbandsliga Mitte zu.

André Bethke: Sportredakteur Weilburg
Von André Bethke
Sportredakteur Weilburg
Das Trainerteam des FC Waldbrunn um Steffen Moritz (2.v.l.) und Christian Mehr (2.v.r.) mit den Neuzugängen (v.l.) Maxi Neuhof, Jannik Horn und Niklas Zinndorf. Foto: Fabian Höhn

Das Trainerteam des FC Waldbrunn um Steffen Moritz (2.v.l.) und Christian Mehr (2.v.r.) mit den Neuzugängen (v.l.) Maxi Neuhof, Jannik Horn und Niklas Zinndorf. (Foto: Fabian Höhn)

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