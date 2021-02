FCA-Fußballer laufen für guten Zweck

Scheckübergabe auf dem Vincenz-Hof (von links): Konstantin Mehnert, Krankenhausgeschäftsführer Guido Wernert und Markus "Max" Stillger. Foto: St.-Vincenz-Krankenhaus

Brechen-Niederbrechen (ve). Weiter als von Niederbrechen nach Neapel - das ist die Strecke, die 60 Aktive des Fußball-Clubs Alemannia Niederbrechen vor Weihnachten zurückgelegt haben. 1500 Kilometer wollten sie für den guten Zweck joggen, über 2500 sind es letztendlich geworden. So kam eine Spendensumme von 8000 Euro zusammen, die dem St.-Vincenz-Krankenhaus in Limburg, dem Mutter-Teresa Haus in Brechen und der Dehrner Krebsnothilfe zugutekommt. "Das wochenlange Aussetzen des Trainingsbetriebs verbunden mit dem immer trister werdenden Wetter hat bei vielen Sportlern zu einem kleinen Motivationsloch geführt", berichtet Konstantin Mehnert, Spieler und Mannschaftssprecher des FCA. Um der Motivation wieder auf die Sprünge zu helfen, habe der Verein die Laufaktion ins Leben gerufen. Unterstützt von Sponsoren sammelten 60 Läufer einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer. Unterstützung bekamen die "Alemannen" von Unternehmer Markus "Max" Stillger, der die Aktion mit seiner Max-Stillger-Stiftung begleitete und den Spendenbetrag aufrundete. St.-Vincenz-Geschäftsführer Guido Wernert zeigte sich bei der Übergabe des symbolischen Schecks über 2500 Euro begeistert von so viel sportlichem Einsatz und dankte im Namen aller Krankenhausmitarbeiter. Mit dem Spendengeld werden Gutscheine bei lokalen Händlern erworben, die unter allen Mitarbeitern verlost werden. "Unsere Mitarbeiter waren in den vergangenen Wochen ganz gleich, an welcher Position sie arbeiten, stark gefordert und haben Außerordentliches geleistet. Durch die Verlosung haben Mitarbeiter aller Berufsgruppen eine faire Chance, einen Gutschein zu gewinnen", erläutert Guido Wernert.