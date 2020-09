Fehlstart vermeiden

Im Kreispokalfinale noch Gegner, zum Rundenstart auf verschiedenen Plätzen unterwegs: Robin Böcher (l.) erwartet mit dem TuS Dietkirchen am Samstag den SV Zeilsheim, sein ehemaliger Teamkollege Jason Schäfer tritt mit dem SV Hadamar am Sonntag beim VfB Ginsheim an. (Foto: René Weiss)

HADAMAR/LIMBURG-DIETKIRCHEN - In drei Kreispokal-Partien konnten der SV Rot-Weiß Hadamar und der TuS Dietkirchen die Motoren hochfahren, jetzt beginnt der Hessenliga-Ernst für die beiden Fußball-Aushängeschilder des Kreises Limburg-Weilburg. Am Wochenende eröffnen sie die Punktrunde 2020/21.

TuS Dietkirchen – SV Zeilsheim (Sa., 15 Uhr): Der Charakter der Dietkirchener Mannschaft lässt Thorsten Wörsdörfer auch nach dem dramatischen Kreispokalfinalsieg über den SV Hadamar beruhigt schlafen. Es widerspricht dem Reckenforst-Gen, jetzt Höhenluft zu schnuppern und den Boden unter den Füßen zu verlieren. „Unsere Spieler sind auch im Erfolg häufig skeptisch. Sie hinterfragen sich, ob sie ihre Sache richtig machen. Das finde ich gut, aber sie dürfen es nur nicht übertreiben mit diesen Gedanken“, sagt der Trainer. Der 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Hadamar war ein Kraftakt, zeigte der Mannschaft aber auch, was möglich ist, wenn sie im Kollektiv alles in die Waagschale wirft. „38 Spiele mit solch einer Leistung wie in Ellar, und es könnte klappen mit dem Klassenverbleib“, macht Wörsdörfer deutlich, wie das Saisonziel lautet.

Vor einem Jahr eröffnete der damalige Aufsteiger sein Hessenliga-Abenteuer furios mit vier Punkten aus den beiden Partien gegen Hadamar und Stadtallendorf. Diesmal heißt der Gegner SV Zeilsheim. Am Samstag um 15 Uhr empfangen die Rot-Schwarzen den Meister der Verbandsliga Mitte auf dem Reckenforst-Naturrasen. Über längere Zeit arbeitete der Verein aus dem Frankfurter Westen auf die Hessenliga hin, in der Abbruchsaison hat es unter der Regie von Trainer Sascha Amstätter, dem ehemaligen Frankfurter Bundesligaprofi, nun funktioniert. „Ich erwarte einen sympathischen Trainer, auf den ich mich freue, und eine starke Mannschaft, die nach dem Aufstieg durch einige Neuzugänge noch einmal an Qualität gewonnen hat“, sagt Wörsdörfer. Unter anderem holte der SV mit Michel Gschwender und David Sembene zwei Defensivspieler aus Hadamar. Auf Seiten der Gastgeber stehen anders als im Kreispokal Jonathan Mink und Marco Müller wieder zur Verfügung. Dennis Leukel fällt hingegen weiterhin aus. Nicola Meloni hat immerhin wieder das Training aufgenommen. Für ein Comeback kommt das Zeilsheim-Spiel allerdings noch zu früh. – Redaktionstipp: 1:1.

VfB Ginsheim – SV Rot-Weiß Hadamar (So., 15 Uhr): Seitdem Khaibar Amani für den SV Hadamar stürmte, sind an der Faulbacher Straße viele Angreifer gekommen und gegangen: Leon Burggraf, Jann Bangert, Baris Özdemir und Yves Böttler, oder so wie jetzt zum Beispiel Jacob Pistor und Jason Schäfer.

Letzter Auftaktsieg datiert aus dem Jahr 2014

Genauso viel Zeit wie seit Amanis Engagement bei den Westerwäldern vergangen ist, so lange liegt auch der letzte (und einzige) Auftaktsieg des SVH seit dessen Hessenliga-Zugehörigkeit zurück. Im Juli 2014 erzielte eben jener Amani den Siegtreffer beim 1:0 über Rot-Weiß Darmstadt. Ansonsten verließ Hadamar zum Saisonauftakt den Platz kein einziges Mal als Sieger. Das soll sich am Sonntag ändern. „Wir wollen unsere traditionellen Fehlstarts hinter uns lassen“, formulierte Trainer Stefan Kühne bereits beim Trainingsauftakt. Dieses Ziel hat das aus der Hand gegebene Kreispokalfinale jetzt erst recht verschärft.

„Auch wenn es übel war, das Finale nach der 2:0-Führung noch zu verlieren, können wir auf den Kampf des Teams stolz sein. Wir machen niemandem einen Vorwurf“, blickt Co-Trainer Maximilian Reitz zurück. Dietkirchen sei abgehakt und aus den Köpfen herausbekommen. „Die Mannschaft macht im Training einen sehr guten Eindruck. Wir sind sehr zufrieden“, sagt er vor dem Auswärtsspiel am Sonntag beim VfB Ginsheim, den die Westerwälder in der vergangenen Runde im einzigen Aufeinandertreffen mit 4:0 bezwangen. Aber Reitz gibt zu bedenken: „In der Abschlusstabelle lag Ginsheim nicht zufällig vor uns. Uns erwartet eine schwierige Aufgabe.“ Die personelle Lage trägt dazu bei: Schlussmann Christopher Strauch fällt definitiv aus, hinter den angeschlagenen Jerome Zey, Matthias Neugebauer, Jonas Herdering und Jacob Pistor stehen Fragezeichen. Ein Wiedersehen gibt es mit vier alten Bekannten: Raymond Aschenkewitz, Oliver Pandov, Christian Makana und Dennis Oriana wechselten im Sommer aus Hadamar nach Ginsheim. Reitz glaubt: „Sie werden besonders heiß und motiviert sein.“ – Redaktionstipp:2:1.

Nicht unlösbar sind die Auftaktaufgaben für die heimischen Fußball-Verbandsligisten FC Waldbrunn und RSV Weyer.

FC Waldbrunn – SC Waldgirmes II (So., 15 Uhr in Fussingen): „Natürlich sind nach der langen Pause alle heiß, wieder um Punkte kämpfen zu dürfen“, blickt Steffen Moritz mit Vorfreude auf die Heimaufgabe gegen die Hessenliga-Reserve. Trotz einiger Testspiele und noch mehr Trainingseinheiten weiß der Spielertrainer der Westerwälder „noch nicht so richtig, wo wir stehen. Nach einem ordentlichen Pokalspiel gegen Hadamar haben wir zuletzt gegen Hornau alles vermissen lassen, was uns in der Vergangenheit ausgezeichnet hat. Ich bin mir relativ sicher, dass wir am Sonntag wieder unser wahres Gesicht zeigen“. Die Personallage sei derzeit etwas angespannt, „aber wir werden dennoch eine Mannschaft aufs Feld schicken, die zumindest gute Chancen hat, die ersten drei Punkte einzufahren“. Zum Gegner sagt Moritz: „Das ist eine Wundertüte, weil es davon abhängig ist, wer von der Ersten runterkommt.“ – Redaktionstipp: 3:1.

TuS Bauerbach – RSV Weyer (So., 15 Uhr): „Es wird Zeit, dass es wieder losgeht“, sagt Frank Wissenbach vor der Aufgabe beim Neuling, auch wenn es personell besser aussehen könnte, weil Michael Schmitz und Luca Weber verletzungsbedingt fehlen. Zudem gibt es weitere Fragezeichen hinter dem einen oder anderen Spieler. „Daher weiß ich erst am Freitag nach dem letzten Training Genaueres. Aber sollte nichts Schlimmeres mehr passieren, habe ich am Sonntag ein starkes Team. Das benötigen wir aber auch für die mehr als schwere Aufgabe in Bauerbach“, meint der RSV-Trainer vor der fast 100 Kilometern langen Anreise bis hinter Marburg. – Redaktionstipp: 2:2.