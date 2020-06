Feiern kann man immer

Florian Klaner von der SG Niedershausen/Obershausen gibt manchmal auch sein letztes Hemd für die SG Niedershausen/Obershausen. (Foto: André Bethke)

LIMBURG-WEILBURG - Im zweiten Teil unserer Serie „Fußballer komplettieren Sätze“ stellt sich Torjäger Florian Klaner von der SG Niedershausen/Obershausen schlagfertig den Fragen. Er berichtet unter anderem von seinem besten Spiel, einem kuriosen Ereignis, seinem Lieblingsmitspieler, einem gefürchteten „Gegner“ und seinem Vorbild.

Mit dem Fußball begonnen habe ich ... schon, da gab es in Niedershausen noch einen „Hybrid-Sportplatz“ aus Wiese und Rot-Asche.

Für den Fußball habe ich mich entschieden, weil ... es eigentlich nie zur Debatte stand, einen anderen Sport auszuüben und mir der Fußball viele schöne, lang anhaltende Freundschaften beschert hat.

Mein bestes Spiel, an das ich mich erinnern kann, ... ist unser 4:2-Sieg am ersten Spieltag gegen die SG Weinbachtal in der Saison 2016/2017 gewesen. Dort habe ich vier Tore in einer Halbzeit erzielt. In der ersten Halbzeit habe ich dreimal ins gegnerische Tor von André Höhnel (der ja vor mir in dieser Serie porträtiert wurde) und einmal ins eigene Tor getroffen.

STECKBRIEF



Alter: 23



Beruf: Student Wirtschaftswissenschaften



Wohnort: Niedershausen



Familienstand: ledig



Verein: SG Niedershausen/Obershausen



im Verein seit: 2000



Ex-Vereine: JSG Beselich (Zwischenstation)



Erfolge: Kreisoberliga-Meister 2019 und Kreisoberliga-Torschützenkönig 2018

Mein größter sportlicher Erfolg, ... war sicherlich die Meisterschaft und der Gruppenliga-Aufstieg mit der SG Niedershausen/Obershausen im vergangenen Sommer. Die 33 Tore und der damit verbundene Titel des Torschützenkönigs eine Saison zuvor waren sicherlich auch schöne individuelle Erfolge.

Das kurioseste Ereignis auf dem Fußballplatz war, ... als wir im April 2018 auswärts einen 0:4-Rückstand nach 25 Minuten gegen den SC Offheim noch in einen klassischen 7:4-Sieg gedreht haben.

Mein Lieblingsmitspieler ist ... mein Zwillingsbruder Felix, weil er auf dem Platz auch mal ungewollt eine gelbe Karte für mich einsteckt beziehungsweise statt mir kassiert.

Mein gefürchtetster Gegenspieler ist ... die Pünktlichkeit, weil die Probleme mit ihr mich vor Spielen und Trainingseinheiten schon etliche Euros in unsere Strafenkasse gekostet haben.

Mein Vorbild ist ... meine Mama, weil sie in jeder Situation immer den passenden Rat hat. Grüße gehen raus an dieser Stelle!

Müsste ich meine Mannschaft beschreiben,... würde ich sagen, dass wir, auch nach Niederlagen, immer einen Grund zum Feiern finden. Und ist das einmal nicht der Fall, dann feiern wir uns einfach selbst.

Die Leser dieser Zeitung sollten sich unbedingt mal eines unserer Spiele anschauen, weil ... wir für unsere Gastfreundschaft, besonders was die dritte Halbzeit angeht, bekannt sind.

Wenn ich nicht Fußball spiele oder trainiere, ... dann verbringe ich einen Großteil meiner Zeit in der Uni oder in den verschiedensten Restaurants und Speisegaststätten des Landkreises.