Finale als Derby, das nie seinen Reiz verliert

Richtig zur Sache wird es am Samstag um 16 Uhr in Ellar gehen, wenn Dietkirchens Moses Nickmann (r.) und der Hadamarer Jerome Zey wieder aufeinander treffen. (Foto: René Weiss)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Noch nie lag so wenig Zeit zwischen einer „alten“ und einer „neuen“ Fußball-Saison wie in diesem Jahr. Eine Woche bevor für den SV Rot-Weiß Hadamar und den TuS Dietkirchen die Punktrunde in der Hessenliga beginnt, bringen die beiden klassenhöchsten Teams des Kreises Limburg-Weilburg den Kreispokalwettbewerb 2019/20 zu Ende. Das Finale auf dem Kunstrasenplatz in Ellar beginnt am Samstag um 16 Uhr.

Die Elf vom Reckenforst und das Team aus der Fürstenstadt sind feste Bestandteile, wenn es um den Pokal geht. Das Endspiel am Samstag ist das fünfte in Folge, in dem mindestens eine der beiden Mannschaften auf dem Platz steht. Dass es dazu kommt, war vor einer Woche nicht selbstverständlich. SVH-Trainer Stefan Kühne sprach nach dem 3:1-Erfolg über den FC Waldbrunn von einem „dreckigen Sieg“, TuS-Coach Thorsten Wörsdörfer sah in Dorndorf einen hart erkämpften 3:0-Erfolg über den Gruppenligisten, der beim Stand von 0:1 mehrere Großchancen zum Ausgleich nicht im Tor von Raphael Laux unterbrachte. Hadamar nutzte diese Begegnung derweil bereits als Vorbereitung auf das erste Derby nach der Corona-Pause. Gespannt verfolgten mehrere Spieler und Offizielle den Auftritt des Titelverteidigers in der Neuauflage des Endspiels von 2019 in Offheim, das Dietkirchen ebenfalls mit 3:0 für sich entschied. Auch Jonas Herdering zählte zu den Zuschauern. „Dietkirchen hat gegen eine gute Dorndorfer Mannschaft eine souveräne Leistung gezeigt.“ Der Hadamarer Kapitän schlussfolgerte aus den 90 Minuten: „Wir gehen nicht als Favorit in die Begegnung gegen die Dietkirchener, die schon seit Jahren in dieser Besetzung spielen. Druck haben wir keinen.“

Nun ist es aber beileibe nicht so, dass Hadamar keine gute Qualität in seinen Reihen hat, auch wenn Torwart Christopher Strauch ausfällt und hinter dem gerade erst aus Dietkirchen gekommenen Jason Schäfer noch ein Fragezeichen steht. „Im Vergleich zu uns sind sie ganz anders aufgestellt“, sagt TuS-Trainer Thorsten Wörsdörfer. „Das Niveau der Spieler, die Hadamar Jahr für Jahr holt, ist bemerkenswert. Ich freue mich auf einen fairen Pokalkampf, der beiden Seiten zeigen wird, wo noch Probleme bestehen.“ Wörsdörfer sieht bei seinem Team aktuell Schwierigkeiten im Angriff, wo durch die Ausfälle von Dennis Leukel, Marco Müller und Jonathan Mink Alternativen fehlen. Auch Nicola Meloni steht nicht zur Verfügung in diesem Spiel, das für beide Seiten immer etwas Besonderes ist. „Solch ein Derby verliert nie seinen Reiz“, betont SVH-Spielführer Herdering.