Frauenfußball: Bei FFC Runkel platzt der Knoten

LIMBURG-WEILBURG - Der Knoten ist geplatzt: Am neunten Spieltag haben die Fußballerinnen des 1.FFC Runkel im Kellerduell der Verbandsliga Süd gegen den SV Nauheim den ersten Saisonsieg gefeiert und gleichzeitig die rote Laterne abgegeben.

Verbandsliga

1.FFC Runkel - SV 07 Nauheim 5:1 (3:0): Runkel war von Beginn an klar besser und drängte Nauheim in die Defensive. Sophie-Marie Weil und Franziska Falk vergaben zunächst zwei gute Gelegenheiten, ehe Falk dann nach 21 Minuten mit einem platzierten Schuss für die verdiente Führung sorgte. Monika Schuster erhöhte mit einem Foulelfmeter nach 30 Minuten auf 2:0. Wiederum nur fünf Minuten später traf Weil im Strafraum ins lange Eck zum 3:0-Pausenstand (35.). Nach Wiederanpfiff waren nur sechs Minuten gespielt, als Elisa Anders nach einer schönen Kombination über Falk das 4:0 (51.) markierte. Durch einen Elfmeter kam Nauheim zum 4:1 (57.), aber Runkel hatte die Partie weiter fest im Griff und ließ nichts anbrennen. Falk setzte mit einem sehenswerten Freistoßtor den Schlusspunkt zum 5:1 (85.). "Besser spät als nie feiert hat unsere Mannschaft den ersten Saisonsieg gefeiert und ein Lebenszeichen im Abstiegskampf gesetzt, nachdem die Leistungen in den letzten Wochen zwar stimmten, aber die Ergebnisse nicht", freute sich FFC-Berichterstatterin Elisa Anders.

Runkel: Anna Pötz, Monika Schuster, Clara Neeb, Emma Hilfrich, Victoria Hoetjes, Kira Marton, Luisa Bettini, Franziska Falk, Sophie-Marie Weil, Franziska Stadel, Greta Hilfrich (Elena Hubert, Elisa Anders, Sandra Ribeiro)

Kreisoberliga

1.FC Naurod - TuS Kubach 4:0 (4:0): Naurod ging im Nachholspiel mit der ersten Aktion in Führung, als ein Freistoß zur Überraschung aller den direkten Weg ins Tor fand. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte wirkten die Kubacherinnen verunsichert und so erhöhte die Heimelf relativ mühelos bis zur Pause auf 4:0. In der zweiten Halbzeit verlief die Partie ausgeglichen, was vor allem daran lag, dass die TuS-Frauen mehr ins Spiel investierten, mehr Zweikämpfe gewannen und läuferisch eine Schippe drauf legten. "Ein am Ende verdienter Heimsieg des Tabellenführers, auch weil meine Mannschaft bei den ersten drei Toren durch individuelle Fehler es dem Gegner einfach machte", meinte TuS-Trainer Mathias Schwarzer.

TuS Kubach - FC Germania Weilbach 2:1(1:1): Kubach dominierte von Beginn an die Begegnung, hätte zur Halbzeit vier, fünf Tore schießen müssen, scheiterte aber immer wieder am eigenen Unvermögen oder der starken Weilbacher Torhüterin. Mitunter fehlte aber auch die letzte Überzeugung. So ging es durch Tore von Charlotte Müller und Lisanne Düring mit einem schmeichelhaften 1:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild nicht. Kubach dominierte, Weilbach kam nicht wirklich zu Torchancen. Folgerichtig erzielte Marie Röhl nach einer schönen Einzelaktion von Lina Eichhorn den Siegtreffer. "Ein absolut verdienter Sieg, der aber zu niedrig ausgefallen ist", war sich Trainer Mathias Schwarzer sicher.

FV Delkenheim - SG Merenberg/Obertiefenbach 1:6 (0:4): Die Kombinierten ließen von Beginn an keine Zweifel aufkommen, wer dieses Spiel gewinnen würde, und hatten zur Pause durch Tore von Julia Reichenberger (9., 37.), Martine Süss (16.) und Aline Rohletter (33.) die Weichen gestellt. Der Gegentreffer des Schlusslichts zum 1:4 war nur ein Strohfeuer, denn erneut Martine Süss (57.) und Aline Rohletter (63.) machten das halbe Dutzend zum auch in der Höhe verdienten Sieg voll.

RSV Würges II - SG Hofheim/Flörsheim 2:2 (1:0): Würges II sorgte mit dem erst zweiten Remis für den Tabellenführer für die Überraschung des Spieltages. Mit etwas mehr Glück wäre für die junge RSV-Truppe, die läuferisch und kämpferisch überzeugte und zur Halbzeit vorne lag, sogar noch mehr drin gewesen.