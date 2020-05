Freiwillig runter

Felix Klaner (l.) und David Fischer (r.) von der SG Niedershausen/Obershausen wollen in der neuen Saison lieber wieder gegen Asmir Koljsi (2.v.l.) und Niklas Halle vom TuS Waldernbach kicken als gegen die SG Walluf oder den VfB Unterliederbach. Foto: André Bethke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Limburg-Weilburg. Respekt vor dieser Entscheidung! Die SG Niedershausen/Obershausen hat sich dazu entschieden, einen Antrag auf freiwilligen Abstieg in die Fußball-Kreisoberliga zu stellen. Der Aufsteiger in die Gruppenliga hätte den Klassenerhalt als Vorletzter mit nur sechs Punkten und 18 Zählern Rückstand auf sportlicher Bühne sicher nicht mehr geschafft. Doch dann kam Corona und der am Samstag auf den Weg gebrachte Abbruch der Saison 2019/2020, der keine Absteiger vorsieht.

Mehrere Gründe führten letztendlich zu dieser Entscheidung, wie Spielausschussmitglied Nico Zimmermann erläutert: "Nach den noch nie da gewesenen Verletzungssorgen wären wir zwar gerne nochmal mit voller Kapelle angetreten. Doch gibt es keine Garantie, dass nicht auch in der nächsten Runde wieder der eine oder andere Stammspieler langfristig ausfällt. Zudem zeichnet sich jetzt schon ab, dass studiums- und berufsbedingt einige Jungs gegen Ende des Jahres zeitlich sehr eingeschränkt sein werden. Des Weiteren steht die aktuelle Corona-Krise möglichen Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen im Weg."

Ein weiterer Faktor sei neben dem personellen auch der finanzielle Aspekt. Zimmermann sagt: "Aufgrund der Ausfälle von Heimspielen sowie von bedeutenden Vereinsfesten wie dem Hahre-Vaddertag in Niedershausen brechen dieses Jahr viele Einnahmen für beide Vereine weg. Eine weitere mögliche Saison in der Gruppenliga wäre jedoch mit größerem finanziellen Aufwand und geringeren Einnahmen aufgrund fehlender Lokalderbys und Umsatz in den Sportlerheimen verbunden." Der Niedershäuser hat auch Respekt vor einer zu großen Gruppenliga mit um die 20 Teams: "Dies bedeutet bei dann 38 Spielen zudem automatisch eine Vielzahl von englischen Wochen, was unter der Woche mit Fahrten in den Rheingau oder Main-Taunus-Kreis verbunden wäre."

Dazu wird es nun wohl nicht kommen, denn auch Schlusslicht SV Hallgarten will freiwillig runter. "Alles andere macht für uns keinen Sinn. Wer einen Punkt aus 20 Spielen holt, hat es wohl auch nicht wirklich verdient", gesteht Abteilungsleiter Alexander Much ein.

Für beide Mannschaften bleibt die Gruppenliga aber ein Thema für die Zukunft. So ist sich Nico Zimmermann sicher, "mit dem jetzigen Kader in der Kreisoberliga ganz vorne mitspielen zu können. Die Gruppenliga ist nicht gänzlich ausgeschlossen, sollte sich auf sportlichem Weg hierfür wieder eine Möglichkeit ergeben".

Etwas besser als die SG Niedershausen/Obershausen stand beim Abbruch der RSV Würges da. Dem Ex-Oberligisten fehlten allerdings auch schon elf Punkte zum ersten Nichtabstiegsplatz. Zudem beklagte der Drittletzte einen personellen Aderlass in der Winterpause. Wie es in der nächsten Runde, wann immer die auch beginnen kann, im Goldenen Grund weitergehen wird, ist noch offen. "Diese Woche wird bei uns auf jeden Fall noch keine Entscheidung fallen", meinte Spielausschussmitglied Timo Brands auf Anfrage.

Definitiv keine Option ist ein freiwilliger Abstieg aus der A-Liga für den TuS Obertiefenbach. Auch wenn das abgeschlagene Schlusslicht dieses Thema "kontrovers erörtert hat", wie Christof Süss auf Nachfrage erklärt: "Zuvor hatten wir auch ein Stimmungsbild der Spieler und Trainer eingeholt." Zur Entscheidungsfindung sagt der Vorsitzende: "In der Momentaufnahme wäre aus sportlicher Sicht sicherlich ein Abstieg vertretbar. Aus finanzieller Sicht spricht allerdings vieles dafür, die Saison in der A-Liga zu wiederholen, zumal uns aufgrund der Corona-Krise viele Einnahmen weggebrochen sind", sieht Süss in der bisherigen Spielklasse größere Einnahmequellen als in der B-Liga: "In der Gesamtbetrachtung haben wir uns daher dafür ausgesprochen, von einem freiwilligen Abstieg Abstand zu nehmen."