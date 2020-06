Friedrich tritt Nachfolge von Hörning an

(Foto: )

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WÜRGES - Trainerwechsel beim RSV Würges II: Jonas Friedrich (r.) tritt gemeinsam mit Benedikt Zwiener (l.) in der neuen Saison beim Aufsteiger in die B-Liga die Nachfolge von Ingo Hörning an. Friedrich kommt vom SV Bad Camberg und kickte zuvor schon in der Jugend und der zweiten Mannschaft des RSV. Hörning hatte die Reservisten als (Corona-)Meister der C-Liga, Gruppe 2 zum Titel geführt. Würges II hatte sich dank der Quotientenregelung mit allerdings großem Abstand vor Mitaufsteiger SG Merenberg II – die Bestätigung durch den Verbandsfußballtag ist nur noch ein formaljuristischer Akt – als Tabellenführer durchgesetzt. „Unser Dank gilt Ingo Hörning für seine geleistete Arbeit bedanken. Wir hätten ihm gerne einen schöneren Ausstand bereitet. Dieser wird auf jeden Fall nachgeholt, sobald eine angemessene Feier wieder möglich ist“, heißt es einer Vereinsmitteilung. Foto: RSV Würges