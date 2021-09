Frühe rote Karte als Knackpunkt

Im eigenen Strafraum hatte der TuS Dietkirchen, wie in dieser Szene Nils Bergs gegen den Hadamarer Marian Dillmann (r.), zumeist alles im Griff. Foto: André Bethke

LIMBURG-WEILBURG - Im dritten Aufeinandertreffen innerhalb weniger Wochen hat es der TuS Dietkirchen geschafft und den SV Hadamar in der Fußball-Hessenliga mit 4:1 (2:0) geschlagen. Knackpunkt war eine frühe rote Karte gegen Mirco Paul. Während der Sieger auf Rang fünf kletterte, bleibt der Verlierer auf Platz eins. Das bleibt auch der FC Dorndorf in der Gruppenliga, denn im fast zeitgleichen Topspiel bei der Hadamarer Zweitvertretung gelang dem Tabellenführer durch ein spätes Tor zum 1:0 der siebte Sieg im siebten Spiel. Den sechsten Erfolg bejubelte in der A-Liga die SG Nord durch das klare 5:1 gegen den VfL Eschhofen. Der SV Wilsenroth ließ in der B-Liga, Gruppe 1 durch das 4:0 beim FC Rubin Limburg-Weilburg mit dem fünften Dreier den Stotterstart endgültig in Vergessenheit geraten.

Hessenliga

TuS Dietkirchen - SV Hadamar 4:1 (2:0): So schnell hatte das Derby auch selten Fahrt aufgenommen. Nach einem Kopfballtreffer aus Abseitsposition von Dietkirchens Robin Böcher unterlief Hadamars Keeper Christopher Strauch ein verhängnisvoller Abspielfehler im eigenen Strafraum, der dem nicht erreichten Adressaten Mirco Paul die rote Karte nach Foul an Max Zuckrigl und dem TuS Dietkirchen das 1:0 durch den von Steffen Moritz verwandelten Strafstoß brachte. Da waren gerade mal 15 Minuten gespielt. Hadamar schüttelte sich nur kurz und hätte durch eine Doppelchance von Marco Koch und Jann Bangert (21.) schnell ausgleichen können, doch Raphael Laux parierte glänzend. Die Heimelf machte aber nicht den Fehler, sich in die Defensive zurückzuziehen, und kreierte so weitere Chancen. Eine davon, ein Kopfstoß von Zuckrigl, landete an der Latte. Es ging hoch und runter. Die dickste Ausgleichschance hatte Marco Koch nach einem schnellen Angriff, als er Laux schon umkurvt hatte, dann aber im Zweikampf mit Marco Müller Foul spielte. Die vergebene Chance sollte sich umgehend rächen, denn im Gegenzug erhöhte Zuckrigl über die Stationen Niklas Schmitt, Robin Böcher und Steffen Moritz zum 2:0-Pausenstand.

Auch Halbzeit zwei bot einen spektakulären Auftakt. Nach Foul von Dennis Leukel an Jann Bangert versenkte der zuletzt treffsichere Luca Teller den berechtigten Strafstoß zum schnellen Hadamarer Anschluss (47.). Die Rot-Weißen schafften es in der Folge aber nicht, den Druck zu erhöhen, die lange Unterzahl hinterließ ihr Spuren. Chancen gab es keine. Dietkirchen nutzte seine bis dato einzige konsequent. Eine Freistoßflanke von Kevin Kratz köpfte Nils Bergs zum 3:1 ein (60.). Noch einmal hätten die Fürstenstädter herankommen können, doch Laux parierte gegen Brooklyn Wölfinger reaktionsschnell (75.). Mehr kam nicht mehr. Dafür hatte der TuS noch einen Pfeil im Köcher. Die Maßflanke des eingewechselten Robin Dankof bugsierte Dennis Leukel zum 4:1 über die Linie (83.). "Damit ist das Wochenende gerettet", freute sich TuS-Abteilungsleiter Peter Schmitt. Sein Trainer Thorsten Wörsdörfer sprach von einem "super Abend", einem "schönen Spiel meiner Mannschaft" und einem "verdienten Sieg ohne Verletzte". An dem verdienten Sieg ließ auch Stefan Kühne keine Zweifel. Der Hadamarer Coach haderte gleichzeitig mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft in Halbzeit eins: "Da waren wir trotz Unterzahl besser." Eine richtige Einschätzung, die am Ende des Derbyabends nicht weiterhalf.

Dietkirchen: Laux, Schmitt, Böcher, Müller, Kratz, Leukel (86. Schäfer), Zuckrigl, Bergs, Moritz (73. Dankof), Mink (78. Cakir), Weis.

Hadamar: Strauch, Paul, Wölfinger, Kittel (60. Carvalho), Teller, Zey, Dillmann, Velemir (76. Neugebauer), Burggraf, Bangert, Koch (66. Kern).

Schiedsrichter: Vincent Schandry (1.FC Königstein) - Zuschauer: 400 - Tore: 1:0 Steffen Moritz (15., Foulelfmeter), 2:0 Max Zuckrigl (41.), 2:1 Luca Teller (47., Foulelfmeter), 3:1 Nils Bergs (60.), 4:1 Dennis Leukel (83.) - rote Karte: Mirco Paul (14., Notbremse, Hadamar).

A-Liga

SG Nord - VfL Eschhofen 5:1 (2:1): Ein Traumtor von Andrei Moise in den Winkel des VfL-Gehäuses eröffnete die Partie, die sich in der Folge meist in der Eschhöfer Hälfte abspielte. Jonas Herdering (15.) und Javid Tajik (32.) hätten die Führung ausbauen können. Wie aus dem Nichts fiel noch vor der Pause der Ausgleich durch Andreas Jung-König nach einem Abpraller (41.). Die Antwort folgte prompt: Javid Tajik (43.) stellte den alten Abstand wieder her. Nach dem Wechsel drängten die Hausherren auf das 3:1, das Ercan Gencer (57.) auch erzielte. Von Eschhofen war nicht mehr viel zu sehen. Der eingewechselte Artur Landeis stellte mit einem Doppelschlag (73., 90.+1) den Endstand her

Nord: Fischer, Schneider, Schlimm, Hen, Rademacher, Gencer, Eberlein, Tajik, Moise, Schuth, Herdering (Orschel, Fröhlich, Landeis).

Eschhofen: Schmitt, Becht, Jung-König, Möller, Bozorgzadeh, Leukel, Weyer, Strohbach, Stahl, Klemm, Jung. (Merfels, Schmidt, Becker).

Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 60 - Tore: 1:0 Andrei Moise (5.), 1:1 Andreas Jung-König (41.), 2:1 Javid Tajik (43.), 3:1 Ercan Gencer (57.), 4:1 Artur Landeis (73.), 5:1 Artur Landeis (90.+1).