FSG startet mit Sieg und Niederlage

LIMBURG-WEILBURG - Bei der Neuauflage des eFootball-Turniers des Hessischen Fußball-Verbandes um den "HFV-StayAtHomeAgain-Cup 2020", das auf der PlayStation 4 im Spiel FIFA 21 ausgetragen wird, ist der Fußballkreis Limburg-Weilburg mit drei Teams vertreten.

Während die SG Hirschhausen/Bermbach und der RSV Würges in ihren mit jeweils drei Mannschaften besetzten Vorrundengruppen noch spielfrei waren, nahmen Philipp Kohlhauer und Alexander Schön zum Auftakt für die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach die Controller in die Hand. "Wir haben uns relativ spontan angemeldet und uns auch dieses Mal nicht so gut vorbereitet wie beim letzten Turnier im Frühjahr, aber dafür lief es trotzdem ganz okay", berichtet Philipp Kohlhauer. Gegen seinen Kontrahenten vom VfR Wiesbaden setzte sich der Grävenecker nach fünf Toren in der zweiten Halbzeit und dem Siegtreffer in der 89. Minute mit 3:2 durch. Teamkollege Alexander Schön bestritt sein erstes Spiel überhaupt in der neuen FIFA 21-Variante und machte dafür seine Sache gut, unterlag am Ende aber mit 3:5.