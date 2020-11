FSV Würges stellt sich neu auf: Cinar beerbt Gökkaya

Sercan Cinar übernimmt als Interimslösung die Nachfolge von Oktay Gökkaya. (Foto: Verein)

BAD CAMBERG-WÜRGES - (bk). Der FSV Würges muss sich neu aufstellen. Oktay Gökkaya und der Fußball-B-Ligist haben ihre Zusammenarbeit während der Corona-Zwangspause beendet. „In beiderseitigem Einvernehmen“, wie der scheidende Trainer betont: „Von meiner Seite aus war das schon länger intern bekannt, dass das meine letzte Saison werden würde. Corona und die Tatsache, dass aktuell vieles unvorhersehbar ist, haben nun dafür gesorgt, dass ich schon jetzt aufhöre.“

Mit Gökkaya, der den FSV zur Saison 2018/19 in der C-Liga übernommen und zum Aufstieg geführt hatte, verlassen auch Tayfun Baydar, Hüseyin Filipov, Izzet Ekin, Ilyas Arslan, Kenan Aydin und Nezir Ekin die Bad Camberger. Wohin die Reise der Abgänge geht, ist noch offen. „Ich warte einfach mal ab, was kommt“, sagt Gökkaya zu seiner eigenen Zukunft. Die nahe sportliche Zukunft des FSV Würges werden nun andere gestalten.

Wie der Verein bekannt gegeben hat, wird der langjährige Spieler Sercan Cinar, der nach dem verletzungsbedingten Ende seiner aktiven Zeit zuvor schon erste Schritte in der Betreuung der zweiten Mannschaft unternommen hatte, interimsweise bis zum Saisonende die Nachfolge von Gökkaya antreten. „Auch der erst kürzlich vollzogene Wechsel des Wohnortes von Münster nach Würges in die Nähe des FSV-Sportplatzes begünstigte diese Personalie“, heißt es in der Vereinsmitteilung. Unterstützung erhält er von Edin Kajevic, der für die Reserve verantwortlich sein wird.

„Wir bedanken uns bei Oktay Gökkaya für die zweieinhalb Jahre im Traineramt. Ein großes Dankeschön geht auch an die nun abgehenden Spieler, die mit Oktay zum FSV gekommen und eine wichtige Stütze waren“, blicken die Club-Verantwortlichen auf eine erfolgreiche Zeit zurück.